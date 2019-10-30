Армия и оружие
РБКВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях
В 2018 году журнал Marine Corps Times писал, что командование по подготовке учений тактической группы авиации и наземных сил американской морской пехоты направило запрос с просьбой предоставить военным США два российских вертолета, боевой Ми-24 либо Ми-17, для учений на полигоне в аризонском городе Юма.
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с чего всё началось
Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника». В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.RT на русском00:11
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