Армия и оружие

РБКРБКВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях

В 2018 году журнал Marine Corps Times писал, что командование по подготовке учений тактической группы авиации и наземных сил американской морской пехоты направило запрос с просьбой предоставить военным США два российских вертолета, боевой Ми-24 либо Ми-17, для учений на полигоне в аризонском городе Юма.
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с чего всё началось

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника». В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.
RT на русском00:11

Подробнее о событии

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

RT на русском00:11

ВВС США собрались использовать российские Ми-24 на своих учениях

Известия00:57

ВВС США собрались использовать российские Ми-24 в ходе учений

Московский Комсомолец00:30

Американские войска хотят задействовать российские вертолеты на учениях

URA.Ru01:19

ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях

РБК03:12

В США рассказали о планах задействовать российские Mи-24 на учениях

Газета.Ru01:05

США намерены задействовать на учениях российские вертолеты Ми-24

Российская газета02:07
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В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу.
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На Урале поезд сбил двух девочек

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Газета.Ru вчера в 01:20
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Lenta.ru вчера в 08:25
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