Армия и оружие

Пятый каналПятый каналВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

Американские военные ищут подрядчиков, способных предоставить винтокрылые машины и летные экипажи. ВВС США хотят задействовать российские вертолеты Ми-24 на учениях по противодействию воздушной поддержке противника, сообщает RT.
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с чего всё началось

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника». В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.
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ВВС США задействуют российские вертолеты Ми-24 на военных учениях

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URA.Ru01:19

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

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