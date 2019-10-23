Армия и оружие
Пятый каналВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях
Американские военные ищут подрядчиков, способных предоставить винтокрылые машины и летные экипажи. ВВС США хотят задействовать российские вертолеты Ми-24 на учениях по противодействию воздушной поддержке противника, сообщает RT.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника». В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.RT на русском00:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Происшествия
Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио
Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Армия и оружие
В России испытают новую ядерную ракету
Ракету РС-28 «Сармат» начнут испытывать в начале 2020 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Минобороны России.
Хакасия-Информ вчера в 23:15
Армия и оружие
Американская колонна с оружием и боеприпасами прибыла в Дейр-эз-Зор
News.ru 28 октября в 08:07
Общество
Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Life.ru вчера в 11:27
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Общество
Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека
Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
Lenta.ru 05:07
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Здоровье
Путин позвал Буркова в Калининград поговорить о проблемах здравоохранения
Омский губернатор Александр Бурков сегодня отправится в Калининград, где завтра, 31 октября, состоится расширенное заседание президиума Госсовета по проблемам и перспективе развития системы здравоохранения.
РИА ОмскИнформ 01:20
Общество
Медведев поручил силовикам придумать, как защитить бизнес от них самих
Как пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости», информация об этом содержится в одном из поручений по ускорению роста экономики, которые 29 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Деловой квартал (Екатеринбург) 05:05
Игры
PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в истории
Японская компания Sony в своем ежеквартальном отчете указала, что игровая консоль PlayStation 4 (PS4) продалась тиражом 102,8 млн копий, сообщает The Verge.
Коммерсантъ 03:25
Общество
Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых
"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.
РИА Новости 05:54
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
РБК вчера в 04:10
Политика
Путин может обсудить вопросы по Украине на переговорах в Венгрии
На предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном, возможно, будет затронута тема Украины, в том числе проблема национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 06:25
Экономика
ПФР запланировал рост пенсий на 18%
Глава Пенсионного фонда России заявил о восемнадцатипроцентном росте пенсий за три последующих года, согласно принятому Госдумой Бюджету.
Южный Федеральный 07:36
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов
Депутаты Верховной рады IX созыва отметились в среду первой дракой.
ТАСС 07:37