ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Смотрите также
Пять БТР прибыли к резиденции президента в Минске
«Барселона» согласилась продать Месси в «Манчестер Сити»
Суд арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Дмитрий Дибров хочет лишить старшего сына права на наследство
Сборная России выиграла первую в истории шахматную онлайн-олимпиаду
Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink
Два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтийским морем
Пять БТР прибыли к резиденции президента в Минске
Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»
ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27
Во Франции полковник НАТО арестован за шпионаж в пользу России
В Минпросвещения исключили принудительную вакцинацию учителей от COVID
Российские истребители Су-27 действовали «небезопасно» при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Чёрным морем, заявило командование ВВС США в Европе и Африке.В источнике
С чего всё началось
Российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально, сообщила
служба распространения визуальной информации министерства обороны США (DVIDS).
Подробнее о событии