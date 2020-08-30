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ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27

Российские истребители Су-27 действовали «небезопасно» при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Чёрным морем, заявило командование ВВС США в Европе и Африке.В источнике
С чего всё началось
Российские истребители Су-27, перехватившие американский бомбардировщик B-52 над Черным морем 28 августа, действовали небезопасно и непрофессионально, сообщила
 служба распространения визуальной информации министерства обороны США (DVIDS).
Ведомости04:50
Подробнее о событии
News.ru

Генерал оценил перехват Су-27 бомбардировщика США над Чёрным морем

News.ru07:32
Lenta.ru

Опубликовано видео перехвата американского бомбардировщика над Черным морем

Lenta.ru07:04
Коммерсантъ

США назвали непрофессиональным перехват своего бомбардировщика Россией

Коммерсантъ21:23
РЕН ТВ

ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

РЕН ТВ05:34
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Интерфакс01:30
РБК

Появилось видео перехвата американского бомбардировщика

РБК05:59
ТАСС

ВВС США назвали «непрофессиональной» работу российских Су-27 по перехвату B-52

ТАСС20:34

Александр Лакерник: «Коляда – безумно способный спортсмен, но он не реализовал и треть своего таланта»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение о переходе Михаила Коляды от тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.
Sports.ru09:03

В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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Представитель Киева в контактной группе выступил за всеобщую амнистию

Всеобщая амнистия, выборы и особый статус Донбасса необходимы для прекращения конфликта на Донбассе, заявил новый заместитель главы украинской делегации в контактной группе бывший премьер-министр Витольд Фокин 30 августа в интервью изданию «Страна».
ИА Красная Весна06:56
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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