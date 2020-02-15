с чего всё началось

Отслужившая ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска. Об этом сообщила в пятницу 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Политика В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе» Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.

Политика В США опасаются утраты эффективности санкций Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.

Шоу-бизнес Собчак выложила фото с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.

Технологии Эксперт назвала способы защиты от хакеров «Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.

Общество Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Здоровье Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.

Экономика РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщил в пятницу РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.

Политика Зеленский и Путин провели телефонный разговор По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Политика Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.