Общество
ТАССВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»
Отслужившая ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска. Об этом сообщила в пятницу 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
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с чего всё началось
— Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение ступени ракеты SL-14 [американское обозначение "Циклона-3"] произошло 12 февраля 2020 года в 10:46 UTC (13:46 мск), — говорится в сообщении эскадрильи в "Твиттере".Life.ru16:15
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Спустя 29 лет после запуска в космосе разрушилась ступень советской ракеты «Циклон-3»
Комсомольская правда16:10
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