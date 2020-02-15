с чего всё началось

Отслужившая ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска. Об этом сообщила в пятницу 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Политика Кремль уточнил, что Путин сказал Зеленскому Во время телефонной беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин спросил, намерен ли его собеседник и его окружение на самом деле выполнять Минские соглашения.

Политика США выделят миллиард долларов странам Европы на энергобезопасность США выделят странам Центральной и Восточной Европы около 1 миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности в рамках инициативы "трех морей" по развитию регионального диалога, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Общество Газаров может возглавить московский Театр Сатиры Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».

Авто Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ Спрос на «китайцев» в России продолжает расти: в январе 2020 года россияне купили 3281 автомобиль китайских марок – в два раза больше, чем годом ранее.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

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