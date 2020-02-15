Общество

Газета.RuГазета.RuВВС США: ступень советской ракеты взорвалась на орбите

Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска, сообщается на официальной странице восемнадцатой эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил (ВВС) США в Twitter. По данным эскадрильи, разрушение произошло 12 февраля 2020 года.
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— Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение ступени ракеты SL-14 [американское обозначение "Циклона-3"] произошло 12 февраля 2020 года в 10:46 UTC (13:46 мск), — говорится в сообщении эскадрильи в "Твиттере
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