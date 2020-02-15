с чего всё началось

Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась на орбите спустя 29 лет после запуска, сообщается на официальной странице восемнадцатой эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил (ВВС) США в Twitter. По данным эскадрильи, разрушение произошло 12 февраля 2020 года.

Футбол Кокорин прибыл в расположение «Сочи» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушков во время контрольного матча с «Сочи» опубликовал фотографию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который, как пишет пресса, перейдет в команду Владимира Федотова на правах аренды.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.

Хоккей Буллит Панарина признали забитым по правилам Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300 По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.