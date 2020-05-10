Общество

РИА НовостиРИА НовостиВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается
 в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно воздушных сил США.
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США сообщили о взрыве в космосе бака российской ракеты

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Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте этого года.
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Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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По состоянию на 10 мая количество случаев заболевания коронавирусом достигло 279.
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Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Общество

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Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
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