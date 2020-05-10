с чего всё началось

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

Политика Украина назвала звонки Меркель Путину залогом спокойного сна Дипломат назвал действия главы немецкого правительства залогом мира в регионе.

Происшествия В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили у 80 человек Минздрав Челябинской области озвучил данные о заболеваемости коронавирусом на утро воскресенья, 10 мая.

Наука Найдено противоядие от укусов гадюк Специалисты нашли более простой путь решения проблемы, так как они обнаружили уже существующее средство, способное в перспективе стать противоядием от укусов гадюк. 1

Происшествия Информация о «минировании» московских больниц оказалась ложной Анонимные сообщения о "минировании" около десяти московских больниц оказались ложными, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 200

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 48

Общество В Белом доме усилили уборку после случая заражения коронавирусом Вашингтон, 10 мая 2020, 07:04 — REGNUM В Белом доме стали чаще и тщательней проводить уборку помещений после того, как у представителя вице-президента США Майка Пенса выявили заражение коронавирусом нового типа, передает телеканал CNN со ссылкой на внутреннее распоряжение, оказавшееся в его распоряжении.

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Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 525

Единоборства Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.

Общество Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 21

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 403

Хоккей Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.

Политика Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут. 1,7K

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