Армия и оружие

ЛигаNews.netЛигаNews.netВВС Сирии разбили турецкую колонну с оружием: появилось видео атаки

Турецкая военная колонна, доставлявшая оружие подконтрольным боевикам в Идлибе, подверглась воздушной атаке со стороны ВВС Сирии.
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