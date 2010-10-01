Армия и оружие
ЛигаNews.netВВС Сирии разбили турецкую колонну с оружием: появилось видео атаки
Турецкая военная колонна, доставлявшая оружие подконтрольным боевикам в Идлибе, подверглась воздушной атаке со стороны ВВС Сирии.
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«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
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В Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в Идлибе
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«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
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ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
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IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Общество
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Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 во Франции возросло вдвое — до 38 человек.
Армия и оружие
Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об усилении борьбы с коронавирусом на территории страны через программу времен холодной войны.
Экономика
Бездействующая компания резко подешевела
Компания Virgin Galactic, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, резко подешевела.
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Политика
Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне
Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Общество
Мировая премьера: смотрим дебютный геймплей Baldur’s Gate III
Происшествия
На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
Армия и оружие
Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30
Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Гаджеты
Владельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android
Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в море
Самолет испанских военно-воздушных сил упал в море у берегов провинции Мурсия. Об этом сообщил Twitter-аккаунт ВВС Испании.