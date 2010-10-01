Турецкая военная колонна, доставлявшая оружие подконтрольным боевикам в Идлибе, подверглась воздушной атаке со стороны ВВС Сирии.

Футбол «Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.

Общество ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.

Биатлон IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.

Общество Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $52 В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.

Общество Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Политика Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.

Происшествия На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.

Армия и оружие Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30 Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.