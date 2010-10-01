Армия и оружие
ЛигаNews.netВВС Сирии разбили турецкую колонну с оружием: появилось видео атаки
Колонна турецких вооруженных сил, перевозившая оружие подконтрольным боевикам, наступающим на позиции сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, была остановлена ударом ВВС Сирии.
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Экономика
Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа
Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Футбол
Лондонский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы
Одной из центральных встреч был матч между лондонским «Арсеналом» и греческим «Олимпиакосом».
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь сообщил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Происшествия
Экс-главу «РАО ЭС Востока» осудили за подстрекательство к растрате
СК расследовал дело экс-главы Клинского района Постриганя Благодыря задержали в феврале 2019 года на основании показаний Милуша.
Политика
В ФНПР пояснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Общество
Нужна лишь одна бумажка: как вернуть невозвратные билеты
Важное уточнение: деньги вернут только тому, на кого оформлен билет.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Происшествия
В бассейне курганской гостиницы утонул восьмилетний мальчик
В открытом бассейне одной из гостиниц Кургана 23 февраля утонул восьмилетний мальчик, передает сайт управления СК России по Курганской области.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Космос
На МКС будут временно ограничивать связь с Землей
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Политика
Посольство обратилось к США с запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи осуждённому в США российскому лётчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.
Происшествия
СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко
Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Здоровье
Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии
Выступая в университете The New School он сказал, что окно возможностей по предотвращению заболевания сужается и международному сообществу надо принять срочные меры.
Происшествия
Экс-директора школы в Благовещенске осудили за растрату
Благовещенский городской суд вынес приговор бывшему руководителю одной из общеобразовательных школ амурской столицы.
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей
Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.