Армия и оружие

ФАНФАНВВС Турции по ошибке атаковали базу американского спецназа в Сирии

ВВС Турции по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа в Сирии. По данным американского новостного издания Newsweek, авиаудар по американским войскам произошел в районе Кобани рядом с холмом Мистенур.
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