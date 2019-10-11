Армия и оружие
ФАНВВС Турции по ошибке атаковали базу американского спецназа в Сирии
ВВС Турции по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа в Сирии. По данным американского новостного издания Newsweek, авиаудар по американским войскам произошел в районе Кобани рядом с холмом Мистенур.
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СРОЧНО: Турецкая армия нанесла удар по базе спецназа США, есть жертвы — подробности
Rusvesna.suвчера в 16:00
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