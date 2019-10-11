Военно-воздушные силы Турции ошиблись и нанесли удар по полевой базе спецназа Соединенных Штатов в Сирии. Об этом сообщает американское издание Newsweek. Уточняется, что авиаудар по войскам США произошел на территории района Кобани неподалеку от холма Мистенур.

ВВС Турции по ошибке нанесли удар по базе спецназа США в Сирии

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