Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиВВС Турции по ошибке нанесли удар по базе спецназа США в Сирии

Военно-воздушные силы Турции ошиблись и нанесли удар по полевой базе спецназа Соединенных Штатов в Сирии. Об этом сообщает американское издание Newsweek. Уточняется, что авиаудар по войскам США произошел на территории района Кобани неподалеку от холма Мистенур.
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