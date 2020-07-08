Армия и оружие
RT на русскомВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования. К сообщению приложены фотографии горящих обломков.
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с чего всё началось
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.РИА Новости14:36
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