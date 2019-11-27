Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи
Для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков свои истребители подняли Япония и Южная Корея. «На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)», — отметили в Минобороны.
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Экономика
Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах
Депутаты предложили дольщикам заработать на эскроу-счетах В Думу внесен проект закона, согласно которому на средства дольщиков, внесенные на эскроу-счета, будут начисляться проценты.
Общество
Путин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы проститься с бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой, передает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
Космос
Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС
Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Политика
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Спорт
Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА
Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
Общество
Представитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра
Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила его представительница.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Спорт
Пойманный на кровяном допинге Хауке: Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг
Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг.
Армия и оружие
Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду
Культура
Пресняков-старший рассказал, кто должен поехать на «Евровидение-2020»
Владимир Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Производство снайперской винтовки Чукавина запустят в 2020 году
Снайперская винтовка Чукавина на замену СВД будет запущена в производство в 2020 году, сообщает ресурс "Калашников media".
Транспорт
Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»
Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».
Происшествия
Новосибирская полиция разыскала подростков, избивающих сверстников
Футбол
Фелиш назван лучшим молодым игроком Европы 2019 года
Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы 2019 года, сообщает Tuttosport.
Футбол
Главный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»
Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.