Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи

Для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков свои истребители подняли Япония и Южная Корея. «На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)», — отметили в Минобороны.
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ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали Ту-95 над нейтральными водами

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Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей

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Российские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи

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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей

ТК Звезда04:57

Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

РБК05:36
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Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
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Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила его представительница.
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Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Армия и оружие

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Пресняков-старший рассказал, кто должен поехать на «Евровидение-2020»

Владимир Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

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Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
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Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Производство снайперской винтовки Чукавина запустят в 2020 году

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Главный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»

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