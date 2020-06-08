Общество
ВедомостиВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований. Правки были внесены «на основе последующих разъяснений со стороны "Роснефти"», а информация не соответствовала стандартам, необходимым для публикации, указано в примечании редакции.
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с чего всё началось
«Русская служба Би-би-си» исправила свой апрельский материал о том, что предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова и компания «Роснефть» будут работать над созданием центра генетических исследований.Дождьвчера в 12:50
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«Нам в „Роснефти“ всё разъяснили»: ВВС переписала статью о генетическом центре
Общественная служба новостей02:06
«Би‑би‑си» исправила материал о проекте дочери Путина после «разъяснений» «Роснефти»
Медиазонавчера в 12:52
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Космос
Рогозин рассказал, чем Россия ответит на пуск корабля Илона Маска
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon ракетой Falcon 9 состоялся 30 мая.
ТК Звезда 01:26
Общество
В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество
Посылки стали доставляться дольше из-за новых правил ФТС
Задержки при доставке зарубежных посылок клиентам служб экспресс-доставок произошли из-за новых таможенных правил оформления корреспонденции.
Газета.Ru 03:28
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
Общество
8595 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:35
Происшествия
Милонов предложил лишить Ефремова всех званий
РИА Новости 02:24
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Общество
Цифры удивляют: в Самаре всего 46 новых зараженных коронавирусом
За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировали 46 новых пациентов с COVID-19. Это один из самых маленьких показателей июня.
ГТРК Самара 03:30
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.
Частник.Ru 03:33
Происшествия
Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка
Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
Футбол
«Реал» отказался от трансфера ван де Бека
Полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 01:44
Экономика
В Бурятии 800 бизнесменов погасили долги, чтобы получить субсидии
Свыше 5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса получили зарплатные субсидии в размере МРОТ за апрель.
Ариг Ус 01:58
Политика
США отказались предоставить дополнительные данные по делу МН-17
Власти США не смогут предоставить дополнительную информацию о запуске ракеты по малайзийскому Boeing в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 10:37
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Здоровье
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
Общество
В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч
Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.
Коммерсантъ 03:39
Экономика
В Омске хотят акционировать «Тепловую компанию»
Ситуацию, сложившуюся вокруг МП «Тепловая компания», 9 июня обсудили на заседании комитета по вопросам муниципальной собственности Омского городского Совета.
Вечерний Омск. Неделя 01:42
Политика
Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума».
Коммерсантъ 02:59
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Происшествия
Вора в законе Мраза Мытищинского задержали в Подмосковье
Криминального авторитета Мурада Амояна, более известного как Мраз Мытищинский, задержали силовики в Подмосковье.
НТВ вчера в 08:20