с чего всё началось

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований. Правки были внесены «на основе последующих разъяснений со стороны "Роснефти"», а информация не соответствовала стандартам, необходимым для публикации, указано в примечании редакции.

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

Общество В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334 Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство самолета Ту-334 из-за технических проблем у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). 162

Космос Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней. 12

Происшествия Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс. 40

Общество 8595 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки 8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.

Происшествия В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал. 42

Общество Цифры удивляют: в Самаре всего 46 новых зараженных коронавирусом За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировали 46 новых пациентов с COVID-19. Это один из самых маленьких показателей июня.

Общество Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались За последние сутки выписано – 11 709 человек. Выписано за весь период - 242 397. За последние сутки умерло 171 человек.

Происшествия Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. 5

Футбол «Реал» отказался от трансфера ван де Бека Полузащитник Донни ван де Бек, правами на которого владеет амстердамский «Аякс», не перейдет в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

Экономика В Бурятии 800 бизнесменов погасили долги, чтобы получить субсидии Свыше 5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса получили зарплатные субсидии в размере МРОТ за апрель.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля. 9

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,6K

Здоровье Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. 33

Общество В России число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч Всего вылечились 242 397 человек (плюс 11 709). В Москве за сутки умерли 59 пациентов. Общее число смертей в столице превысило 3 тыс.

Экономика В Омске хотят акционировать «Тепловую компанию» Ситуацию, сложившуюся вокруг МП «Тепловая компания», 9 июня обсудили на заседании комитета по вопросам муниципальной собственности Омского городского Совета.

Политика Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума». 12

Политика Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,1K