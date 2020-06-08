с чего всё началось

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований. Правки были внесены «на основе последующих разъяснений со стороны "Роснефти"», а информация не соответствовала стандартам, необходимым для публикации, указано в примечании редакции.

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,8K

Политика Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. 2

Происшествия Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 646

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 207

Общество Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией. 71

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 33

Футбол Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией.

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 224

Экономика Фондовый рынок США начал неделю неуверенно Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 18:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка Соединенных Штатов торгуются разнонаправленно в начале торговой недели, в ходе сессии на Уолл-стрит 8 июня.

Общество В Туле ограничили посещение «Искры» С 9 июня в Туле ограничивается работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра», а также посещение его территории. 6

Экономика Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования. 6