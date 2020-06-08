Общество

ВедомостиВедомостиВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований. Правки были внесены «на основе последующих разъяснений со стороны "Роснефти"», а информация не соответствовала стандартам, необходимым для публикации, указано в примечании редакции.
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с чего всё началось
«Русская служба Би-би-си» исправила свой апрельский материал
 о том, что предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова и компания «Роснефть» будут работать над созданием центра генетических исследований.
Дождьвчера в 12:50

Подробнее о событии

«Нам в „Роснефти“ всё разъяснили»: ВВС переписала статью о генетическом центре

Общественная служба новостей02:06

«Русская служба ВВС» исправила материал об участии дочери Путина в проекте по генетическому анализу россиян

Эхо Москвывчера в 19:04

«Би-би-си» исправила статью о проекте дочери Путина после «разъяснений» «Роснефти»

Дождьвчера в 12:50

ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»

Ведомостивчера в 14:49

«Би-би-си» исправила статью о генетическом «проекте дочери президента» после разъяснений «Роснефти»

Forbesвчера в 14:26

«Би‑би‑си» исправила материал о проекте дочери Путина после «разъяснений» «Роснефти»

Медиазонавчера в 12:52

«Би-би-си» исправила материал об участии дочери Путина в проекте по изучению генома россиян

Snob.ruвчера в 15:56
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Происшествия

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Газета.Ru вчера в 16:53
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Происшествия

Двое бывших полицейских на Сахалине получили по 3 года колонии за пытки электрошокером

Приговор еще не вступил в законную силу.
Интерфакс - Россия 02:28
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
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Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявили обвинение

РЕН ТВ вчера в 13:06
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:40
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Политика

Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
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Происшествия

Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

РБК вчера в 12:15
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Общество

График выплаты пенсий в июне изменится из-за праздника

В июне пенсии, получаемые через банки, будут переведены 10, 11 (за 12 число), а также 15 и 19 июня (за 21 число).
Медиа-Центр 35media.ru 01:54
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Общество

Ещё 5390 пациентов выздоровели в Москве после коронавируса

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5390 пациентов.
RT на русском 02:26
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Общество

Неизвестный кладоискатель нашёл «сокровища Фенна» в Скалистых горах

News.ru вчера в 08:53
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Футбол

Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией.
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «АиФ» рассказали, как определить реальный пробег автомобиля.
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Политика

Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
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Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
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Происшествия

В Челябинской области от COVID-19 умерли четыре человека

В Челябинской области четыре человека скончались от COVID-19.
REGNUM 02:16
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
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Экономика

Фондовый рынок США начал неделю неуверенно

Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 18:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка Соединенных Штатов торгуются разнонаправленно в начале торговой недели, в ходе сессии на Уолл-стрит 8 июня.
REGNUM вчера в 11:30
Общество

В Туле ограничили посещение «Искры»

С 9 июня в Туле ограничивается работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра», а также посещение его территории.
Первый Тульский вчера в 15:41
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Экономика

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс вчера в 14:21
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Турция не спросит разрешения на изменение статуса Святой Софии

Ридус вчера в 17:15
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Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток

Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости вчера в 10:23
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
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Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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