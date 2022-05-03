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В Волгоградской области наращивают производство соков и яблок в условиях санкций

Производство соков и свежих яблок наращивают в Волгоградской области, несмотря на санкции.
ТАСС
В настоящее время на предприятии идет модернизация оборудования, продолжается закладка суперинтенсивных садов.
РИАЦ
Также с привлечением средств господдержки компания развивает мелиорацию и увеличивает площади суперинтенсивных садов — за шесть лет участки под плодовыми деревьями в Волгоградской области выросли с 3 173 га до 4648 га.
Официальный портал Волгоградской области
В рамках модернизации производственной деятельности в период с 2015 года инвестировано более 12 млрд рублей, сформирован замкнутый производственный цикл «от семечки до готового продукта».
РИАЦ

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