Также с привлечением средств господдержки компания развивает мелиорацию и увеличивает площади суперинтенсивных садов — за шесть лет участки под плодовыми деревьями в Волгоградской области выросли с 3 173 га до 4648 га.
Американский режиссер Оливер Стоун считает, что при самом мрачном раскладе из всех возможных руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию, об этом он написал в Twitter.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа спецоперации не только на территории народных республик, но и по всей Украине, чтобы остановить распространение беспорядков.