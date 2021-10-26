Холодная зима в Европе может стать причиной дальнейшего роста цены на газ, однако дефицита газа опасаться не стоит, заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен в ходе телеконференции с инвесторами.
Текущий энергокризис на территории Европы подтолкнет Европейский союз к осуществлению стремительной сертификации газопровода «Северный поток — 2», чтобы быстрее стабилизировать обстановку в регионе, полагает политолог Владимир Белозеров.
Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.