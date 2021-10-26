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В Wintershall спрогнозировали рост цен на газ в Европе в случае суровой зимы

Холодная зима в Европе может стать причиной дальнейшего роста цены на газ, однако дефицита газа опасаться не стоит, заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен в ходе телеконференции с инвесторами.
РБК
"Однако мы видим, что в первом полугодии упали поставки газа из Норвегии по сравнению с прошлым годом, поставки СПГ значительно снизились", - пояснил он.
ТАСС
Текущий энергокризис на территории Европы подтолкнет Европейский союз к осуществлению стремительной сертификации газопровода «Северный поток — 2», чтобы быстрее стабилизировать обстановку в регионе, полагает политолог Владимир Белозеров.
Экономика сегодня
В конце октября Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что Россия увеличит поставки топлива в Европу в обмен на сертификацию «Северного потока-2».
Lenta.ru

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