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В Японии сочли закономерным шаг России по договору о морском промысле

Пользователи Twitter из Японии отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения о сотрудничестве с Токио по вопросу промысла рыбы и крабов в водах у побережья Южных Курил.
Известия
Другой счел, что Япония получила мощный удар по своим интересам, поскольку крабы и икра морских ежей в стране сильно подорожают.
Известия
Договоренность была выстроена на основе интересов двух стран и позволяла японским рыбакам осуществлять промысел у южных Курильских островов РФ.
Известия
Решение было принято по причине заморозки полагающихся Москве выплат со стороны Токио.
Pravda.Ru

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В Японии сочли закономерным шаг России по договору о морском промысле
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Пользователи Сети из Японии сочли закономерным шаг России по договору о морском промысле
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Японцы сочли закономерным запрет Москвы по вопросу ловли рыбы у побережья Курил
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