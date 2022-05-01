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В Забайкальском крае при жесткой посадке вертолета погиб мужчина 1974 года рождения

При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Забайкальском крае погиб мужчина 1974 года рождения.
Lenta.ru
"По предварительным данным, на борту находились 15 человек - экипаж и пожарные лесхоза. Один человек погиб, шесть ранены", - сообщил источник, уточнив, что три человека - члены экипажа.
ТАСС
По информации источника ТАСС, вертолет принадлежит частной авиакомпании "Мост Авиа".
ТАСС
"Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, при посадке в Могоче опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся. Пострадали пять человек, еще один без признаков жизни", - сказал он.
Интерфакс

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В результате жесткой посадки вертолета в Забайкальском крае один человек погиб, шестеро получили травмы
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При жесткой посадке Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае погиб человек
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