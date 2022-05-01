Lenta.ruВ Забайкальском крае при жесткой посадке вертолета погиб мужчина 1974 года рожденияПри жесткой посадке вертолета Ми-8 в Забайкальском крае погиб мужчина 1974 года рождения.Lenta.ru"По предварительным данным, на борту находились 15 человек - экипаж и пожарные лесхоза. Один человек погиб, шесть ранены", - сообщил источник, уточнив, что три человека - члены экипажа.ТАССПо информации источника ТАСС, вертолет принадлежит частной авиакомпании "Мост Авиа".ТАСС"Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, при посадке в Могоче опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся. Пострадали пять человек, еще один без признаков жизни", - сказал он.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьКП - ИркутскКП - ИркутскТехнология МашиностроенияПетербургский дневникСибдепоZAB.RUРосбалтИА Красная ВеснаГазета.RuVSE42.RUПрофильREGNUMReadovka NewsМИР 24Gazeta.SPbЧита.РуГлагоLПодробнее о событииВ результате жесткой посадки вертолета в Забайкальском крае один человек погиб, шестеро получили травмыАСН2407:00При жесткой посадке Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае погиб человекТАСС04:59Самое цитируемоеПри крушении вертолета Ми-8 в Забайкалье погиб человекРБК05:53Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в ЗабайкальеРЕН ТВ05:06Один человек погиб и пять пострадали при жёсткой посадке вертолёта в ЗабайкальеRT на русском04:55В Забайкалье вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке и загорелсяИнтерфакс04:55Ми-8 загорелся при жесткой посадке на аэродроме в Забайкальском крае, погиб человекРИА Новости05:04Показать ещёОценить251Поделиться