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В Запорожской области приняли указ об избежании двойного налогообложения

Власти Запорожской области освободили от двойного налогообложения предприятия Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Харьковской областей, которые работают на территории региона.
ТАСС
По данным агентства, предусмотрена возможность уменьшения налога с оборота на суммы НДС, предъявленные российскими поставщиками топлива, что позволило уменьшить цены на бензин и дизель.
ИА Красная Весна
Также представитель налоговой службы сообщил, что в Запорожье новая упрощенная система налогообложения предполагает общую ставку 5% от оборота и 10% для подакцизной продукции.
Коммерсантъ
В настоящее время около 70% территории Запорожской области находится под контролем Вооруженных сил России.
ТАСС

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