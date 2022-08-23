Власти Запорожской области освободили от двойного налогообложения предприятия Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Харьковской областей, которые работают на территории региона.
"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — произнес Зеленский во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".
По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии от немецких захватчиков в Риге, сообщается на сайте ведомства.