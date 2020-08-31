В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
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В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.В источнике
Подробнее о событии
Роспотребнадзор назвал итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России
Комсомольская правда08:51
Дети в Тюменской области обладают высоким иммунитетом к коронавирусу
ГТРК Регион-Тюмень28 августа в 01:09
В Тюменской области стартует второй этап изучения популяционного иммунитета
Московский Комсомолец Тюмень28 августа в 07:05