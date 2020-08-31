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РИА Новости
РИА Новости

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.В источнике
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Комсомольская правда

Роспотребнадзор назвал итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России

Комсомольская правда08:51
URA.Ru

Названы люди с самым стойким иммунитетом к COVID

URA.Ru08:14
ГТРК Регион-Тюмень

Дети в Тюменской области обладают высоким иммунитетом к коронавирусу

ГТРК Регион-Тюмень28 августа в 01:09
РИА Новости

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

РИА Новости07:23
Московский Комсомолец Тюмень

В Тюменской области стартует второй этап изучения популяционного иммунитета

Московский Комсомолец Тюмень28 августа в 07:05
Lenta.ru

Раскрыты итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России

Lenta.ru07:46
Уральский меридиан

У тюменцев сформировался высокий иммунитет к COVID-19

Уральский меридиан28 августа в 00:33

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новости03:42
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Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, чей рост составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
RT на русском12:18
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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