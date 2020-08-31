Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Роспотребнадзор рассказал об иммунитете к коронавирусу в регионах

RT на русском08:51
РИА Новости

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

РИА Новости07:23
ТАСС

Роспотребнадзор рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу в регионах России

ТАСС07:27
Rambler News Service

Названа возрастная группа с самым стойким иммунитетом к коронавирусу

Rambler News Service07:27
Известия

Роспотребнадзор назвал группу людей с самым стойким иммунитетом к COVID-19

Известия08:25
Lenta.ru

Раскрыты итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России

Lenta.ru07:46
РБК

В 11 регионах России иммунитет к COVID-19 составил 20%

РБК09:01

Глава немецкой автономии в Крыму призвал Германию признать полуостров частью России

Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель обратился к властям Германии с просьбой признать российский статус Крыма и «прекратить следовать заведомо ложному и деструктивному санкционному пути».
Глава немецкой автономии в Крыму призвал Германию признать полуостров частью России
Взгляд.ру10:54

Завершено расследование дела о выводе Плахотнюком из РФ 500 млрд руб

"Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей", - сказала Волк в понедельник "Интерфаксу".
Интерфакс09:01
5

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
2

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
899

Папуасы попросили патриарха Кирилла приобщить их к православию

Порт-Морсби, 31 августа 2020, 13:30 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее более 100 коренных жителей написали коллективное обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.
REGNUM06:30
5