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РИА Новости
РИА Новости

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.В источнике
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RT на русском

Роспотребнадзор рассказал об иммунитете к коронавирусу в регионах

RT на русском08:51
Lenta.ru

Раскрыты итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России

Lenta.ru07:46
РИА Новости

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

РИА Новости07:23
Rambler News Service

Названа возрастная группа с самым стойким иммунитетом к коронавирусу

Rambler News Service07:27
Известия

Роспотребнадзор назвал группу людей с самым стойким иммунитетом к COVID-19

Известия08:25
ТАСС

Роспотребнадзор рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу в регионах России

ТАСС07:27
РБК

В 11 регионах России иммунитет к COVID-19 составил 20%

РБК09:01

Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров

По информации издания «Спорт-Экспресс», команды, которые будут принимать участие в еврокубках, намерены усилиться качественными легионерами и предлагают изменить формат на максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Bookmaker-ratings.ru12:14
1

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя

Александр Цой, сын Виктора Цоя, подтвердил "Газете.Ru", что он безусловно разделяет тезисы, изложенные в письме к президенту Владимиру Путину, которого просят не допустить выхода в свет фильма Алексея Учителя о лидере группы "Кино".
Газета.Ru13:30
25

В России анонсировали вакцинацию от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». 27 августа он сообщил, что в сентябре появится вторая отечественная вакцина.
Lenta.ru05:30
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