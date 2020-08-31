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РИА Новости
РИА Новости

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.В источнике
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Комсомольская правда

Роспотребнадзор назвал итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России

Комсомольская правда08:51
URA.Ru

Названы люди с самым стойким иммунитетом к COVID

URA.Ru08:14
ГТРК Регион-Тюмень

Дети в Тюменской области обладают высоким иммунитетом к коронавирусу

ГТРК Регион-Тюмень28 августа в 01:09
РИА Новости

В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%

РИА Новости07:23
Московский Комсомолец Тюмень

В Тюменской области стартует второй этап изучения популяционного иммунитета

Московский Комсомолец Тюмень28 августа в 07:05
Lenta.ru

Раскрыты итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России

Lenta.ru07:46
Уральский меридиан

У тюменцев сформировался высокий иммунитет к COVID-19

Уральский меридиан28 августа в 00:33

Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.
Top Gear Russia06:04

В Севастополе за сутки коронавирусом заболели девять человек

Под меднаблюдением в стационарах находятся 297 человек, из них 80 – в инфекционной больнице, 135 – в городской больнице №9. Как отметил Кулагин, коэффициент распространения на данный момент составил 5,0. Текущая заболеваемость в Севастополе составляет 18,2 случая на 100 тысяч жителей.
RuNews24.ru03:56
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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате

Возгорание в одном из цехов старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области «Смак» в центре Екатеринбурга ликвидировано, сообщили в понедельник, 31 августа, в региональном управлении МЧС России.
Известия03:05
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