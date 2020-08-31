В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
Смотрите также
Надежда Ангарская заменит Надежду Бабкину в шоу «Модный приговор»
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Абэ и Путин подтвердили важность заключения мирного договора
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса
Фургал отказался от досудебной сделки со следствием
МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией
В Японии испытали летающий автомобиль с человеком на борту
Наиболее заразный штамм коронавируса обнаружили в Индонезии
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему
Охлобыстин назвал самый страшный южный город России
Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву
Приехавшего из Польши главу католиков Белоруссии не пустили в страну
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Лукашенко запретили въезд в Эстонию, Латвию и Литву
Минздрав уточнил срок начала массовой вакцинации от коронавируса
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым
Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему
Лидер группы Little Big объявил о разводе с Татаркой
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Приехавшего из Польши главу католиков Белоруссии не пустили в страну
В 11 регионах России уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20 процентов, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. Такие выводы специалисты сделали по итогам первого этапа исследования, который прошел в 26 субъектах и затронул почти 72 тысячи человек.В источнике
Подробнее о событии
Роспотребнадзор назвал итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России
Комсомольская правда08:51
Дети в Тюменской области обладают высоким иммунитетом к коронавирусу
ГТРК Регион-Тюмень28 августа в 01:09
В Тюменской области стартует второй этап изучения популяционного иммунитета
Московский Комсомолец Тюмень28 августа в 07:05