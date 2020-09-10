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Известия
Известия

В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса

В 11 регионах России фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19. Об этом 10 сентября заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
Подробнее о событии
Царьград

«Вспышка слева, вспышка справа»: Новый всплеск COVID расценили как повод для насаждения дистанционки

Царьград11:51
URA.Ru

Вспышки коронавируса произошли в 11 регионах России

URA.Ru07:11
Комсомольская правда

Вспышки коронавируса зафиксировали в 11 российских регионах

Комсомольская правда08:05
Коммерсантъ

Главный пульмонолог Минздрава заявил о вспышках коронавируса в 11 регионах

Коммерсантъ07:21
РБК

В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах

РБК08:30
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

ТАСС06:56
Lenta.ru

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Lenta.ru06:51

В Минске задержали журналиста Семченко

Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости11:27
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ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь», потерпевшую 4-е поражение подряд

10 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ-2020 / 2021 в Новосибирске московский ЦСКА одержал победу над местной "Сибирью" — 2:1 Б. Обе шайбы были заброшены во втором периоде: Антон Слепышев вывел армейцев вперед, а Дмитрий Саюстов у "Сибири" счет сравнял.
Sport24.ru10:58

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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