РБК: Росатом предложил снизить цель по грузопотоку в Арктике на 25%

Как отмечает источник РБК, "Роснефть" направила в правительство прогноз о том, что "Восток Ойл" к 2024 году обеспечит грузопоток через СМП лишь в объеме до 9,25 млн тонн грузов.