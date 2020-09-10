В 11 регионах России зафиксировали вспышки коронавируса
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В 11 регионах России фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19. Об этом 10 сентября заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.В источнике
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Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса
Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
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