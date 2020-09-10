Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса

Всплески заболеваемости коронавирусом регистрируются в 11 регионах России, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главный пульмонолог Минздрава заявил о вспышках коронавируса в 11 регионах

Коммерсантъ07:21
РБК

В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах

РБК08:30
Комсомольская правда

Вспышки коронавируса зафиксировали в 11 российских регионах

Комсомольская правда08:05
Газета.Ru

В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса

Газета.Ru09:51
URA.Ru

Вспышки коронавируса произошли в 11 регионах России

URA.Ru07:11
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

ТАСС06:56
Lenta.ru

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Lenta.ru06:51

Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

Согласно опубликованной на сайте Госдепа расшифровке интервью Помпео, госсекретарь США ранее заявил, что когда люди «видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц».
RT на русском06:31
306

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
46

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
67

Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.
News.ru10:10
2

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
1

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворён второй иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретённого коррупционным путём имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — заявили в надзорном ведомстве.
RT на русском08:17
24

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
116

В Минздраве выступили за повышение возраста продажи алкоголя

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.
RT на русском08:44
109