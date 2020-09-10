В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Смотрите также
Надежда Ангарская сообщила о закрытии Comedy Woman
Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном
Ригони может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны
Фигуристка Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России
Lucid Motors представил серийный электромобиль Lucid Air
Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня
Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве
Саакашвили заявил, что не собирается вступать в конфронтацию с Россией
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Сербия отказалась от совместных военных учений в Белоруссии
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл и его соответчиков
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Кравчук обвинил РФ в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе
Всплески заболеваемости коронавирусом регистрируются в 11 регионах России, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.В источнике
С чего всё началось
Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса
Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
Подробнее о событии