В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
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Всплески заболеваемости коронавирусом регистрируются в 11 регионах России, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.В источнике
С чего всё началось
Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса
Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
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