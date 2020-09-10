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Ведомости
Ведомости

В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса

Всплески заболеваемости коронавирусом регистрируются в 11 регионах России, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
Подробнее о событии
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

ТАСС06:56
Комсомольская правда

Вспышки коронавируса зафиксировали в 11 российских регионах

Комсомольская правда08:05
Эхо Москвы

Главный пульмонолог Минздрава сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах

Эхо Москвы07:35
Коммерсантъ

Главный пульмонолог Минздрава заявил о вспышках коронавируса в 11 регионах

Коммерсантъ07:21
URA.Ru

Вспышки коронавируса произошли в 11 регионах России

URA.Ru07:11
РБК

В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах

РБК08:30
Lenta.ru

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Lenta.ru06:51

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму
РИА Новости08:46
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Известия00:34
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы в Донбассе с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.
Интерфакс06:46
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области стало первым на Дальнем Востоке, которое получило новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) на гусеничной базе С-300В4, сообщили в пресс-службе ВВО.
Газета.Ruвчера в 06:01
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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