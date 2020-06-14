Коронавирус
Lenta.ruВ 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменили в 13 российских городах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Происшествия
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 18:37
Армия и оружие
Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево
Piter.tv 06:14
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Федеральные власти США планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва, сообщается на сайте министерства юстиции США.
РИА Новости 21:05
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков
I have even got hot A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@ liza_tuktik) on Jun 15, 2020 at 6:28am PDT Ранее Туктамышева выразила готовность раздеться для мужского журнала, отметив, что съёмку можно сделать красивой, а не пошлой.
Metaratings 12:56
Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Коммерсантъ 09:46
Футбол
Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге
Изначально, стадион «Газпром Арена» должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, а в Стамбуле должна была пройти финальная игра ЛЧ нынешнего сезона.
Vprognoze.ru 15:14
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Религия
Церковный суд над экс-духовником Поклонской пройдет сегодня
URA.Ru вчера в 23:18
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Политика
Выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний одобрили в сенате США
Комитет сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов, которые позволят сократить время на подготовку ядерного испытания.
News.ru 20:41
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
Ученые спрогнозировали число жертв коронавируса в США к октябрю
Число жертв коронавируса в США к октябрю превысит 201 тысячу, прогнозирует Институт медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон.
РИА Новости 21:21
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Экономика
В России отменили банковский роуминг
В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
Kazanfirst.ru вчера в 01:29
Авто
Опубликованы первые снимки нового Lexus IS
В Сеть утекли фотографии нового седана Lexus IS накануне его дебюта. Ранее издание speedme.ru публиковало тизер японской новинки.
SpeedMe 04:02
Здоровье
В Омской области обсудили реформу лабораторного звена
Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru 00:39
Политика
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Lenta.ru 19:51
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей 13:58
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Политика
Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж.
Свободная Пресса 08:58