Происшествия
Газета.RuВ 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс". По его словам, это связано с уголовным делом по отмыванию денег.
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Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:05
Общество
Секрет вечной молодости раскрыли диетологи
Родной город вчера в 23:05
Политика
Киев отсрочил разведение сил в Донбассе
Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 02:55
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Авто
BMW опубликовала тизер 2-Series Gran Coupe
BMW представила тизер нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe, дебют которого намечен на 2019 год.
Тарантас Ньюс вчера в 15:40
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП
16 октября в Абакане объявлено днем траура в связи с гибелью мэра города Николая Булакина, занимавшего свой пост почти 25 лет.
РБК 03:08
Армия и оружие
Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту
Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Infox.ru вчера в 17:18
Гаджеты
Сервис GeForce Now установлен на Android
Пользователи из Южной Кореи теперь могут испытать сервис Nvidia GeForce Now на своих смартфонах и планшетах под управлением ОС Android.
Anonsens вчера в 03:32
ЖКХ
В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ
В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
Пропавшая прошлым летом Екатерина Широкова найдена погибшей
В Саратовской области найдена погибшей 36-летняя Екатерина Широкова.
Взгляд-инфо 00:45
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Происшествия
Российские следователи научились определять личность преступников в масках
Определить личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде на видеозаписи больше не составляет труда.
Lenta.ru 03:17
Здоровье
Нижегородский Роспотребнадзор напомнил, как правильно мыть руки
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в преддверии Всемирного дня чистых рук напомнило, как правильно их мыть.
НИА Нижний Новгород 13 октября в 02:16
Кино
Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru 12 октября в 04:45
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия
В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
RT на русском вчера в 14:44
Общество
«Магнит» решил отказаться от доставки продуктов в магазины фурами
Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров: «Алт авто», Волжская ТК, ООО «ДТЛ» и «Атлас-Челябинск», у которых в автопарке есть машины грузоподъемностью 7–8 т.
РБК 02:49
Политика
Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»
RuNews24.ru 12 октября в 05:22
Армия и оружие
Небесные дела: тяжелые беспилотники приравняют к обычным самолетам
Тяжелые военные беспилотники «Альтиус» и «Охотник» будут включены в реестр государственной авиации, получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а их операторов приравняют к командирам экипажей.
Известия вчера в 17:01
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02