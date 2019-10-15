Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс". По его словам, это связано с уголовным делом по отмыванию денег.
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СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах

Коммерсантъ03:19

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

RT на русском03:00

СК сообщил об обысках в штабах ФБК в 30 регионах и аресте счетов

РБК02:58

СКР подтвердил массовые обыски у сотрудников ФБК Навального

Ведомости03:12

В 30 регионах идут обыски в подразделениях ФБК по делу об отмывании денег

ТАСС03:08

СКР сообщил об обысках по делу ФБК в 30 городах

Интерфакс02:59

СК проводит обыски в 30 регионах по делу об отмывании денег ФБК

РИА Новости02:58
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия

В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ 02:12
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:05
Общество

Секрет вечной молодости раскрыли диетологи

Родной город вчера в 23:05
Политика

Киев отсрочил разведение сил в Донбассе

Ранее стало известно, что на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы в Минске самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) потребуют от Киева объяснить причины срыва процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 02:55
Футбол

Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

РИА Новости 02:56
Авто

BMW опубликовала тизер 2-Series Gran Coupe

BMW представила тизер нового 4-дверного купе 2-Series Gran Coupe, дебют которого намечен на 2019 год.
Тарантас Ньюс вчера в 15:40
Происшествия

Источник: на Урале задержали подозреваемых в убийстве женщины

ТАСС 03:18
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП

16 октября в Абакане объявлено днем траура в связи с гибелью мэра города Николая Булакина, занимавшего свой пост почти 25 лет.
РБК 03:08
Армия и оружие

Трамп предложил курдам обратиться за защитой к Наполеону Бонапарту

Напомним, ранее Трамп в твиттере уже критиковал курдов за неоказание помощи США во время высадки в Нормандии (1944 год), а 14 октября он предположил, что курды специально втягивают американцев в войну в Сирии, отпуская боевиков ИГИЛ с целью затянуть конфликт.
Infox.ru вчера в 17:18
Гаджеты

Сервис GeForce Now установлен на Android

Пользователи из Южной Кореи теперь могут испытать сервис Nvidia GeForce Now на своих смартфонах и планшетах под управлением ОС Android.
Anonsens вчера в 03:32
ЖКХ

В России могут ввести единую платежку за услуги ЖКХ

В России может появиться единый платежный документ со всеми услугами ЖКХ.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

Пропавшая прошлым летом Екатерина Широкова найдена погибшей

В Саратовской области найдена погибшей 36-летняя Екатерина Широкова.
Взгляд-инфо 00:45
Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Российские следователи научились определять личность преступников в масках

Определить личность преступника в маске и скрывающей телосложение одежде на видеозаписи больше не составляет труда.
Lenta.ru 03:17
Здоровье

Нижегородский Роспотребнадзор напомнил, как правильно мыть руки

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в преддверии Всемирного дня чистых рук напомнило, как правильно их мыть.
НИА Нижний Новгород 13 октября в 02:16
Кино

Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Газета.Ru 12 октября в 04:45
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия

В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека

RT на русском вчера в 14:44
Общество

«Магнит» решил отказаться от доставки продуктов в магазины фурами

Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров: «Алт авто», Волжская ТК, ООО «ДТЛ» и «Атлас-Челябинск», у которых в автопарке есть машины грузоподъемностью 7–8 т.
РБК 02:49
Политика

Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского

От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»

RuNews24.ru 12 октября в 05:22
Армия и оружие

Небесные дела: тяжелые беспилотники приравняют к обычным самолетам

Тяжелые военные беспилотники «Альтиус» и «Охотник» будут включены в реестр государственной авиации, получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а их операторов приравняют к командирам экипажей.
Известия вчера в 17:01
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Как работают Яндекс.Новости?
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