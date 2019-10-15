Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс". По его словам, это связано с уголовным делом по отмыванию денег.

В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК

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