Политика
Московский КомсомолецВ 17 регионах России выявлены террористические ячейки
ФСБ и МВД за 2019 год смогли выявить террористические ячейки в 17 субъектах РФ, заявил глава глава управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных в журнале «Полиция России».
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили и пресекли деятельность законспирированных ячеек «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в 17 регионах страны, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных в ведомственном журнале «Полиция».РБК02:20
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
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