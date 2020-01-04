Политика

Газета.RuГазета.RuВ 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Газета.Ru01:20

Журналист в США рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок Путина

Известиявчера в 23:34

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РИА Новостивчера в 20:06

СМИ узнали о ругани Трампа из-за пропущенного звонка Путина

РБКвчера в 22:37

Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

Lenta.ruвчера в 22:29

Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

RT на русскомвчера в 23:13

Трамп отчитал свою администрацию из-за скрытого звонка от Путина: «Что это за быки?»

URA.Ruвчера в 17:35
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Культура

На Первом канале рассказали, как «правильно» смотреть «Союз спасения»

Первый канал выпустил сразу несколько передач о том, как стоит оценивать так называемый декабризм.
BFM.ru 01:30
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При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Армия и оружие

Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году

РИА Новости вчера в 22:04
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Политика

Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия 01:15
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости 02 января в 12:39
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Происшествия

В Петропавловске-Камчатском локализован пожар на рынке

Пожарные локализовали возгорание в вещевом павильоне на рынке, расположенном на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.
Российская газета 02:51
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости вчера в 18:38
Армия и оружие

Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада

«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
РБК 02:33
Наука

Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск

Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
N+1 02 января в 07:16
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости 02 января в 23:23
Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
РИА Новости 00:47
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Хоккей

Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
РИА Новости 02:05
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Хоккей

Первый канал покажет полуфинал МЧМ-2020 Россия – Швеция

Полуфинальный молодежного чемпионата мира между Россией и Швеция по телевидению покажет Первый канал.
Sports.ru вчера в 14:59
Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Известия 02:14
Здоровье

Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета

Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Ugpressa.ru 02 января в 11:12
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости вчера в 18:15
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка

28 декабря экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.
StarHit.ru 02 января в 08:30
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета вчера в 11:41
Энергетика

Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти

На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
Взгляд.ру вчера в 10:16
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Политика

NYT: Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель Сулеймани

Прочие скандировали, что его смерть является отмщением за смерть иракцев, которые протестовали против присутствия Ирана на территории своей страны.
ГЛАС.RU 02:50
Политика

США предостерегли Ирак от вывода американских войск

Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия вчера в 18:47
Происшествия

В результате наводнения в Индонезии погибли 43 человека

По данным на вечер 2 января, более 400 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома и перебраться в укрытия.
Газета.Ru вчера в 00:31
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Американский генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант армии США в отставке, 18-й директор Разведывательного управления Министерства обороны, бывший командующий Объединенного командования функционального компонента по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки и бывший член Совета военной разведки. Советник президента США по национальной безопасности.
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