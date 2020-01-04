Политика
Газета.RuВ 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
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Культура
На Первом канале рассказали, как «правильно» смотреть «Союз спасения»
Первый канал выпустил сразу несколько передач о том, как стоит оценивать так называемый декабризм.
Армия и оружие
Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Политика
Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Происшествия
В Петропавловске-Камчатском локализован пожар на рынке
Пожарные локализовали возгорание в вещевом павильоне на рынке, расположенном на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.
Экономика
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
Армия и оружие
Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада
«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Политика
Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Хоккей
Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ
Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Хоккей
Первый канал покажет полуфинал МЧМ-2020 Россия – Швеция
Полуфинальный молодежного чемпионата мира между Россией и Швеция по телевидению покажет Первый канал.
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Здоровье
Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета
Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Политика
Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка
28 декабря экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Энергетика
Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти
На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Политика
NYT: Помпео преувеличил реакцию иракцев на гибель Сулеймани
Прочие скандировали, что его смерть является отмщением за смерть иракцев, которые протестовали против присутствия Ирана на территории своей страны.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В результате наводнения в Индонезии погибли 43 человека
По данным на вечер 2 января, более 400 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома и перебраться в укрытия.