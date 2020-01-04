Политика
Газета.RuВ 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
По словам автора книги, 27 января 2017 года - через несколько недель после победы в президентской гонке - Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у президента США о том, звонил ли ему Путин.
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Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Армия и оружие
НАТО приостановило тренировочную миссию в Ираке
НАТО приостановило небоевую миссию в Ираке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова
Таганский суд принял решение об аресте модели из Москвы модель Марины Рудницкой по делу о вымогательстве у художника Никаса Сафронова.
Политика
Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству Сулеймани
Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, она серьезно обострила обстановку в регионе, сообщил МИД РФ.
Спорт
Устюгов стал вторым в спринте в рамках «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в спринте классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Политика
Астролог предсказал основные события в России на 2020 год
Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Хоккей
Швеция — Россия 3:3 (2-й период)
Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Политика
«Московская дрянь» едет в Киев: Порохоботы в истерике
Мероприятие пройдёт 27 февраля на Dream Big Forum.
Общество
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Космос
Япония собирается отправить астронавтов на Луну
У NASA есть несколько очень амбициозных планов по возвращению американских астронавтов на Луну в рамках программы агентства Artemis к 2024 году, используя в качестве трамплина исследовательскую космическую станцию на орбите Луны, называемую Лунные Врата.
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Экономика
Павла Дурова обязали дать показания о деньгах инвесторов TON в Дубае
Согласно обращению, Telegram отказался предоставить SEC необходимую информацию. Дуров должен выступить в суде как свидетель 7-8 января.
Здоровье
Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года
Диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.