По словам автора книги, 27 января 2017 года - через несколько недель после победы в президентской гонке - Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у президента США о том, звонил ли ему Путин.

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

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