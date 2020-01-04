Политика

Газета.RuГазета.RuВ 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

По словам автора книги, 27 января 2017 года - через несколько недель после победы в президентской гонке - Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у президента США о том, звонил ли ему Путин.
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В пропущенном Трампом звонке Путина заподозрили хитрость

Телеканал 360°08:46

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Газета.Ru01:20

Трамп отчитал свою администрацию из-за скрытого звонка от Путина: «Что это за быки?»

URA.Ruвчера в 17:35

СМИ узнали о ругани Трампа из-за пропущенного звонка Путина

РБКвчера в 22:37

Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

Lenta.ruвчера в 22:29

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РИА Новостивчера в 20:06

Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

RT на русскомвчера в 23:13
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
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Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

Bimru.ru вчера в 09:08
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Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Российская газета 05:32
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 09:19
Армия и оружие

НАТО приостановило тренировочную миссию в Ираке

НАТО приостановило небоевую миссию в Ираке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.
Life.ru 07:29
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию.
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Происшествия

Суд арестовал подозреваемых по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

Таганский суд принял решение об аресте модели из Москвы модель Марины Рудницкой по делу о вымогательстве у художника Никаса Сафронова.
Газета.Ru 09:04
Политика

Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству Сулеймани

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, она серьезно обострила обстановку в регионе, сообщил МИД РФ.
РИА Новости 10:24
Спорт

Устюгов стал вторым в спринте в рамках «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в спринте классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
РИА Новости 07:11
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Политика

Астролог предсказал основные события в России на 2020 год

Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Ридус 04:29
Происшествия

Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Lenta.ru 09:28
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Швеция — Россия 3:3 (2-й период)

Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
РИА Новости 09:45
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
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Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 02:22
Футбол

Бывший игрок «Динамо» и «Оренбурга» Нехайчик вернулся в БАТЭ

Sport24.ru 08:46
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В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
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Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Перми самолета прилетели в Питер

Вести.Ru 10:25
Политика

«Московская дрянь» едет в Киев: Порохоботы в истерике

Мероприятие пройдёт 27 февраля на Dream Big Forum.
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Гаджеты

Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

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Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости вчера в 02:53
Космос

Япония собирается отправить астронавтов на Луну

У NASA есть несколько очень амбициозных планов по возвращению американских астронавтов на Луну в рамках программы агентства Artemis к 2024 году, используя в качестве трамплина исследовательскую космическую станцию на орбите Луны, называемую Лунные Врата.
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Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Lenta.ru 08:49
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Экономика

Павла Дурова обязали дать показания о деньгах инвесторов TON в Дубае

Согласно обращению, Telegram отказался предоставить SEC необходимую информацию. Дуров должен выступить в суде как свидетель 7-8 января.
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Здоровье

Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года

Диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.
RT на русском 06:08
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Российская газета вчера в 02:54
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