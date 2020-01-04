Политика

Газета.RuГазета.RuВ 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

По словам автора книги, 27 января 2017 года - через несколько недель после победы в президентской гонке - Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у президента США о том, звонил ли ему Путин.
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В пропущенном Трампом звонке Путина заподозрили хитрость

Телеканал 360°08:46

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РИА Новостивчера в 20:06

Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

RT на русскомвчера в 23:13

СМИ узнали о ругани Трампа из-за пропущенного звонка Путина

РБКвчера в 22:37

Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

Lenta.ruвчера в 22:29

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Газета.Ru01:20

Трамп отчитал свою администрацию из-за скрытого звонка от Путина: «Что это за быки?»

URA.Ruвчера в 17:35
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Армия и оружие

Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого

Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Новостной фронт вчера в 04:20
Политика

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились в 5:59 1 января) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ 07:40
Спорт

Йохауг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 3-я

Чемпионат вчера в 09:35
Общество

Северяне смогут наблюдать первый в 2020 году звездопад

Сегодня ночью жители Мурманской области смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды — первый звездопад 2020 года.
Невские Новости вчера в 12:42
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Футбол

Сульшер: «Ван Перси не имеет права критиковать мой тренерский стиль»

Думаю, он не имеет права критиковать мой тренерский стиль.
Sport24.ru 02:41
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Общество

Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов

Порядка трех тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
РБК вчера в 23:08
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество

Правительство России представило план законопроектов на 2020 год

«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.
RT на русском 03:58
Политика

Астролог предсказал основные события в России на 2020 год

Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Ридус 04:29
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Армия и оружие

Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН

Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным.
Газета.Ru 08:34
Общество

Дочь Кадырова открыла ресторан «Париж» на месте городской библиотеки

Накануне Нового года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на своей странице во ВКонтакте об открытии в Грозном ресторана «Париж».
Вести48 08:53
Политика

Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
РИА Новости 04:39
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform 02 января в 07:15
Шоу-бизнес

Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес

Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Газета Кемерова 07:19
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве

RT на русском 05:20
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
RT на русском 07:44
Кино

Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о съемках «Вторжения»

Культуромания 06:52
Футбол

Футболист «Витесса» обвинил Слуцкого в потере игровой практики

Вести.Ru 06:59
Происшествия

Никас Сафронов обвинил двух женщин в шантаже

Модель Марина Рудницкая обвинила художника в изнасиловании, однако не стала обращаться в полицию.
News.ru 08:27
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости вчера в 01:29
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Американский генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант армии США в отставке, 18-й директор Разведывательного управления Министерства обороны, бывший командующий Объединенного командования функционального компонента по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки и бывший член Совета военной разведки. Советник президента США по национальной безопасности.
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