Политика
Газета.RuВ 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
По словам автора книги, 27 января 2017 года - через несколько недель после победы в президентской гонке - Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у президента США о том, звонил ли ему Путин.
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Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились в 5:59 1 января) стал Первый канал.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Спорт
Йохауг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 3-я
Общество
Северяне смогут наблюдать первый в 2020 году звездопад
Сегодня ночью жители Мурманской области смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды — первый звездопад 2020 года.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Футбол
Сульшер: «Ван Перси не имеет права критиковать мой тренерский стиль»
Думаю, он не имеет права критиковать мой тренерский стиль.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Австралии вызвали 3 тыс. резервистов
Порядка трех тыс. военнослужащих призовут для тушения лесных пожаров, вспыхнувших на юго-востоке Австралии.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Общество
Правительство России представило план законопроектов на 2020 год
«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.
Политика
Астролог предсказал основные события в России на 2020 год
Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Армия и оружие
Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН
Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным.
Общество
Дочь Кадырова открыла ресторан «Париж» на месте городской библиотеки
Накануне Нового года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на своей странице во ВКонтакте об открытии в Грозном ресторана «Париж».
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
Кино
Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о съемках «Вторжения»
Происшествия
Никас Сафронов обвинил двух женщин в шантаже
Модель Марина Рудницкая обвинила художника в изнасиловании, однако не стала обращаться в полицию.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.