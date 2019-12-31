Политика

REGNUMREGNUMВ 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Журналист рассказал о реакции Трампа на скрытый от него звонок Путина

Российская газетавчера в 23:16

Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

RT на русскомвчера в 23:13

BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина

Газета.Ruвчера в 16:22

Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

Lenta.ruвчера в 22:29

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РИА Новостивчера в 20:06

Трамп отчитал свою администрацию из-за скрытого звонка от Путина: «Что это за быки?»

URA.Ruвчера в 17:35

СМИ узнали о ругани Трампа из-за пропущенного звонка Путина

РБКвчера в 22:37
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:20, Ашберн
Армия и оружие

Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани

Власти Ирана подтвердили, что командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани погиб.
Life.ru 02 января в 22:00
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета вчера в 20:47
Футбол

Бывший судья ФИФА назвал новорожденного сына Сантьяго Бернабеу

Экс-арбитр ФИФА Пабло Лунати назвал своего новорожденного сына в честь стадиона мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.
Чемпионат вчера в 16:40
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушком ответил на слова Трампа, который прокомментировал убийство американскими военнослужащими генерала Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 00:57
Экономика

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Политика

В коалиции США опровергли причастность к авиаудару на севере Багдада

«Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи (к северу от Багдада) в последние дни», — написал он в своём Twitter.
RT на русском 00:55
Авто

Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis

Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Дни24 01 января в 01:15
Наука

Яркие перья сделали младших птенцов лысухи любимчиками у родителей

Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.
N+1 31.12.19 в 19:01
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 22:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» просит за Погба 150 млн фунтов

По сведениям источника, МЮ установил стоимость Погба в размере 150 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов долларов) в случае совершения трансфера в январе.
Bobsoccer вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ вчера в 14:48
Культура

Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»

Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Актуальные Новости вчера в 09:23
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru вчера в 10:34
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Политика

Иран заявил ООН о своем праве на самооборону после убийства Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Российская газета вчера в 20:15
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
RT на русском вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru вчера в 09:08
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости вчера в 13:33
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Московский Комсомолец в Марий Эл 02 января в 06:15
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

REGNUM 01 января в 08:12
Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
РИА Новости вчера в 23:14
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru вчера в 06:13
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Life.ru вчера в 06:26
Армия и оружие

НМ ДНР: украинские силовики пытаются обострить ситуацию в Донбассе

Попыткой обострить обстановку в Донбассе, вызвав ответный огонь, назвал действия вооруженных сил Украины официальный представитель Народной милиции ДНР.
Красная весна вчера в 11:15
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
ТАСС вчера в 07:58
Здоровье

Минздрав прокомментировал инцидент с помощью детям-отказникам в Чите

4 января ситуацию «МК в Чите» прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.
Московский Комсомолец Чита 00:38
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
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Майкл Флинн
Американский генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант армии США в отставке, 18-й директор Разведывательного управления Министерства обороны, бывший командующий Объединенного командования функционального компонента по вопросам разведки, наблюдения и рекогносцировки и бывший член Совета военной разведки. Советник президента США по национальной безопасности.
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