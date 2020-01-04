Политика

REGNUMREGNUMВ 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Газета.Ru01:20

Журналист в США рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок Путина

Известиявчера в 23:34

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

РИА Новостивчера в 20:06

СМИ узнали о ругани Трампа из-за пропущенного звонка Путина

РБКвчера в 22:37

Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

Lenta.ruвчера в 22:29

Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина

RT на русскомвчера в 23:13

Трамп отчитал свою администрацию из-за скрытого звонка от Путина: «Что это за быки?»

URA.Ruвчера в 17:35
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика

«Третья мировая война»: в США рухнул сайт призывной службы

РИА Новости 03:33
Армия и оружие

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
RT на русском вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 вчера в 02:11
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Кино

Бондарчука заподозрили в намерении обидеть русских фильмом «Вторжение»

Взгляд.ру вчера в 06:50
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наиболее масштабных учениях РВСН в 2020 году

На 2020 год Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) запланировали около 200 учений, наиболее масштабные пройдут в Оренбургской и Иркутской областях.
Комсомольская правда вчера в 07:45
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Происшествия

В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

РИА Новости 04:06
Транспорт

На Кубани модернизируют альтернативные подходы к Крымскому мосту

«Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе возросла нагрузка на дороги регионального значения, поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста», — заявил он.
Известия 02:25
Спорт

WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Известия 03:15
Общество

Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье

Вечерняя Москва вчера в 07:37
Происшествия

Металлический гараж украли у липчанина из гаражного кооператива

3 января в полицию обратился 59-летний липчанин и рассказал, что с 20 февраля 2019 до 2 января 2020 неизвестный украл его металлический гараж в одном из гаражных кооперативов Липецка.
Most.tv 01:57
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС вчера в 21:33
Авто

Объявлены китайские машины, которые удивят россиян в 2020 году

Какие машины из Поднебесной удивят россиян в наступившем 2020 году, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня 03:48
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Политика

Лукашенко назначил нового министра экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Червякова министром экономики республики.
ТАСС 04:18
Общество

Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru вчера в 11:43
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 01 января в 16:14
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости вчера в 18:15
Политика

Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском вчера в 09:30
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

Коммерсантъ вчера в 13:59
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
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