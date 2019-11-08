с чего всё началось

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.

Авто Volkswagen опубликовал первые изображения нового минивэна Viloran Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.

Общество Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.

Общество В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки У кинотеатров "Амирани" в Тбилиси и "Аполо" в Батуми прошли акции протеста против шведско-грузинской драмы о нетрадиционной любви "А потом мы танцевали".

Политика Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Здоровье Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.

Транспорт Началась продажа билетов на поезда в Крым Началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря 2019 года.

Авто Российский авторынок в октябре снизился на 5% Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин.

Экономика Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Политика Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.

Общество Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".

Общество На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.

Происшествия В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.

Шоу-бизнес Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Баскетбол ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.

Происшествия Руку пропавшего туриста обнаружили в желудке акулы у Мадагаскара Руку шотландского туриста, пропавшего на французском острове Реюньон, обнаружили в желудке акулы вместе с обручальным кольцом, сообщает BBC в четверг, 7 ноября.

Музыка «Ленинград» снова проведет последний концерт в Петербурге Ранее сообщалось, что минимальная стоимость билета на концерт в столице составит 20 тысяч рублей, а чтобы попасть на новогоднее выступление в Петербурге, придется заплатить не менее 120 тысяч.

Общество Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян Доля россиян, которые в течение 2019 года вели здоровый образ жизни в целом по России составила 12%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Интернет Google обновляет интерфейс YouTube Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.

Наука Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.