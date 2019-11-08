Экономика
ИзвестияВ 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Авто
Volkswagen опубликовал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:36
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Общество
В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
У кинотеатров "Амирани" в Тбилиси и "Аполо" в Батуми прошли акции протеста против шведско-грузинской драмы о нетрадиционной любви "А потом мы танцевали".
РИА Новости 15:16
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Вести.Ru 15:22
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 14:21
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Началась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров через мост в конце декабря 2019 года.
RT на русском 00:48
Авто
Российский авторынок в октябре снизился на 5%
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин.
Автостат вчера в 05:33
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 11:02
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Политика
В ОБСЕ анонсировали отвод сил в Петровском 9 ноября
RT на русском 04:51
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10
Общество
Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Общество
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Происшествия
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России
Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
РИА Новости 08:53
Политика
Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
RT на русском 14:36
Шоу-бизнес
Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online 02:15
Баскетбол
ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги
Поздней ночью 9 ноября мск во Франции завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА.
Чемпионат 16:59
Происшествия
Руку пропавшего туриста обнаружили в желудке акулы у Мадагаскара
Руку шотландского туриста, пропавшего на французском острове Реюньон, обнаружили в желудке акулы вместе с обручальным кольцом, сообщает BBC в четверг, 7 ноября.
Известия вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на женщине младше его на 25 лет
По словам актера, разница в возрасте между возлюбленными составляет 25 лет.
ГлобалМСК.ру 14:46
Музыка
«Ленинград» снова проведет последний концерт в Петербурге
Ранее сообщалось, что минимальная стоимость билета на концерт в столице составит 20 тысяч рублей, а чтобы попасть на новогоднее выступление в Петербурге, придется заплатить не менее 120 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 09:03
Общество
Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян
Доля россиян, которые в течение 2019 года вели здоровый образ жизни в целом по России составила 12%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.
Rambler News Service 00:53
Интернет
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий 10:51
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Политика
Трамп допустил возможность публикации ещё одного разговора с Зеленским
В США могут опубликовать ещё один разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM 14:23