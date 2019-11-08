Экономика
ИзвестияВ 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Киберспорт
В Steam стартовали предзаказы Death Stranding за 3499 рублей
В Steam и Epic Games Store начался сбор предварительных заказов Death Stranding за 3499 рублей — игра Хидео Кодзимы не станет временным эксклюзивом Epic Games Store, несмотря на слухи и предположения, а выйдет одновременно в обоих сервисах.
Игромания.ру 11:35
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман
Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
РИА Новости 10:59
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru вчера в 04:56
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Авто
Chevrolet представила большой кроссовер Chevrolet Blazer
Большому Chevrolet Blazer достался третий ряд сидений, поэтому в длине он прибавил 137 мм, по сравнению с "обычной" версией, которая реализуется на рынке США.
Новые автомобили 09:16
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Происшествия
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы
В Екатеринбурге взят под стражу подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы.
РБК 08:31
Общество
Российский олигарх Потанин выиграл в Лондоне суд у своей бывшей жены
Millionaire.ru 13:33
Музыка
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия
Пользователи Сети выбрали лучшие музыкальные клипы за последнее десятилетии. Рейтинг оформил портал BuzzFeed.
Комсомольская правда 03:06
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене
Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru 03:00
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Технологии
Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер
RT на русском 04:01
Происшествия
В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет
Российская газета 09:13
Фигурное катание
Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе
Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59
Политика
Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Общество
Против оппозиционеров подали новый иск из-за летних акций протеста
Ранее иски против оппозиционеров подали, в том числе, московский метрополитен, Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения".
Эхо Москвы 13:30
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine 06:23
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15