Экономика

ИзвестияИзвестияВ 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.
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В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует
 из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.
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