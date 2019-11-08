Экономика

ИзвестияИзвестияВ 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.
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с чего всё началось
В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует
 из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.
РБК08 ноября в 03:50

Подробнее о событии

Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года

Коммерсантъ08 ноября в 07:28

Состояние самых богатых людей в мире сократилось в 2018 году на $8,5 трлн

REGNUM08 ноября в 03:34

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Известия08 ноября в 03:57

Аналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров

РБК08 ноября в 03:50

Совокупное состояние миллиардеров в мире в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов

Эхо Москвы08 ноября в 06:31

Состояние богатейших людей мира снизилось на $388 млрд

Ведомости08 ноября в 03:31

Миллиардеры в 2018 году потеряли $8,5 трлн

ТАСС08 ноября в 02:44
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Общество

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Общество

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Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
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«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика

Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса

Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо.
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Общество

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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
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Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

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RT на русском вчера в 21:45
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Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru вчера в 09:16
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РИА Новости вчера в 20:58
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Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
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Авто

Автомобили дорожают при падении спроса

Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».
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В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

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Технологии

Роботы Mini Cheetah сыграли в футбол и синхронно выполнили сальто

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Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира

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«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»

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NewInform вчера в 14:12
Политика

СМИ: Фруман предупредил Украину о приостановке военной помощи, если не будет начато расследование против Байдена

Бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, считающийся близким к адвокату президента США Рудольфу Джулиани, требовал от Украины расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Коммерсантъ вчера в 22:47
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