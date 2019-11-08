Экономика
ИзвестияВ 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.РБК08 ноября в 03:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Совокупное состояние миллиардеров в мире в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов
Эхо Москвы08 ноября в 06:31
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
News.ru вчера в 19:02
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
Израиль потерял секретную ракету В распоряжении России оказалась одна из израильских ракет, используемых в системе противоракетной обороны "Праща Давида".
Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском вчера в 04:06
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК вчера в 20:03
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.
РБК вчера в 23:52
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика
Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса
Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо.
Ведомости вчера в 22:48
Общество
Мэр Челябинска отправила своего зама в отставку
Врио мэра Челябинска Наталья Котова потребовала от вице-мэра Владимира Алейникова написать заявление об увольнении.
URA.Ru вчера в 23:53
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru вчера в 09:16
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Политика
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Происшествия
Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
Известия вчера в 05:24
Авто
Автомобили дорожают при падении спроса
Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».
Коммерсантъ вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
Мойка78 09 ноября в 17:05
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 02:14
Культура
Пелагея решила взять паузу и отдохнуть от «Голоса»
Певица Пелагея призналась, что участие в шоу "Голос" изрядно ее измотало, поэтому она решила взять паузу.
Народные новости вчера в 15:20
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Технологии
Роботы Mini Cheetah сыграли в футбол и синхронно выполнили сальто
Девять устройств поиграли в футбол, далее они сделали зарядку и синхронно выполнили обратное сальто.
Актуальные Новости 09 ноября в 10:46
Общество
Россия вошла в десятку самых «пьющих» стран мира
Самой "пьющей" страной оказалась Литва. В ней в среднем на каждого жителя приходится 12,3 литра алкоголя в год.
Газета.Ru вчера в 22:26
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
NewInform вчера в 14:12
Политика
СМИ: Фруман предупредил Украину о приостановке военной помощи, если не будет начато расследование против Байдена
Бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, считающийся близким к адвокату президента США Рудольфу Джулиани, требовал от Украины расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Коммерсантъ вчера в 22:47