с чего всё началось

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.

Религия РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Общество Взносы на капремонт в Петербурге вырастут почти в два раза в 2020 году Жилищный комитет Санкт-Петербурга представил проект постановления о минимальном взносе на капитальный ремонт в 2020 году.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Политика Трамп может посетить Парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.

Космос Ученые предположили, что Вселенная может иметь форму планеты Ученые предположили, что наша Вселенная вполне может иметь не плоскую растягивающуюся в разные стороны форму, а форму шара, как, например, наша Земля.

Шоу-бизнес Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака Дмитрий Тарасов поднимал на Ольгу руку, на что певица не единожды жаловалась в полицию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Армия и оружие В США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты».

Армия и оружие Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод на участок разведения сил и средств в районе Золотого украинской полиции и Нацгвардии сделает разведение сил на новых участках невозможным, передает Луганскинформцентр.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

Общество В Саратовскую область приехал Роман Абрамович Сегодня, 8 ноября, в Саратов вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным приехал с визитом миллиардер Роман Абрамович, сообщают в Instagram-аккаунте volodin.saratov сторонники парламентария.

Экономика Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Спорт На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.

Наука Кофе может снизить риск развития рака печени Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.

Политика Журналист из Польши назвал Макрона «полезным идиотом Кремля» В своей статье, которая носит название "Макрон - полезный идиот Кремля", он заявляет, что французский лидер призывает членов альянса не надеяться на США, хотя сам не собирается в критической ситуации оказывать им помощь.

Политика Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы Первый комитет ГА ООН, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.