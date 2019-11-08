Экономика
ИзвестияВ 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform вчера в 14:32
Общество
Взносы на капремонт в Петербурге вырастут почти в два раза в 2020 году
Жилищный комитет Санкт-Петербурга представил проект постановления о минимальном взносе на капитальный ремонт в 2020 году.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:47
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
Космос
Ученые предположили, что Вселенная может иметь форму планеты
Ученые предположили, что наша Вселенная вполне может иметь не плоскую растягивающуюся в разные стороны форму, а форму шара, как, например, наша Земля.
Ferra 05 ноября в 09:56
Шоу-бизнес
Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака
Дмитрий Тарасов поднимал на Ольгу руку, на что певица не единожды жаловалась в полицию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Life.ru 07:27
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Армия и оружие
В США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ
Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты».
RT на русском 04 ноября в 22:28
Музыка
Maruv представила новый клип, снятый на киевской окраине
Украина.ру 08:21
Армия и оружие
Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод на участок разведения сил и средств в районе Золотого украинской полиции и Нацгвардии сделает разведение сил на новых участках невозможным, передает Луганскинформцентр.
Аргументы и Факты 02:13
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Общество
В Саратовскую область приехал Роман Абрамович
Сегодня, 8 ноября, в Саратов вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным приехал с визитом миллиардер Роман Абрамович, сообщают в Instagram-аккаунте volodin.saratov сторонники парламентария.
FreeNews-Volga 08:06
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Глава ФАС заявил о грядущем понижении тарифов ЖКХ
Тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать.
Известия 10:28
Спорт
На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Наука
Кофе может снизить риск развития рака печени
Ученые из Университета Квинс в Северной Ирландии выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) почти вдвое, сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 09:08
Политика
Журналист из Польши назвал Макрона «полезным идиотом Кремля»
В своей статье, которая носит название "Макрон - полезный идиот Кремля", он заявляет, что французский лидер призывает членов альянса не надеяться на США, хотя сам не собирается в критической ситуации оказывать им помощь.
Газета.Ru 12:57
Общество
Потанин победил в споре с бывшей женой на £6 млрд
По данным Daily Mail, Наталья Потанина добивалась взыскания с экс-мужа £5,8 млрд (примерно $7,43 млрд).
РБК 09:29
Политика
Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы
Первый комитет ГА ООН, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.
RT на русском 12:23
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03