Экономика

ИзвестияИзвестияВ 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
В 2018 году совокупное состояние долларовых миллиардеров мира после пяти лет непрерывного роста сократилось на $388 млрд — до $8,5 трлн, следует
 из доклада Billionaires Report-2019, подготовленного экспертами UBS и PwC.
РБКвчера в 03:50

Подробнее о событии

Состояние самых богатых людей в мире сократилось в 2018 году на $8,5 трлн

REGNUMвчера в 03:34

Совокупное состояние миллиардеров в мире в 2018 году сократилось на 338 миллиардов долларов

Эхо Москвывчера в 06:31

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Известиявчера в 03:57

Аналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров

РБКвчера в 03:50

Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 07:28

Состояние богатейших людей мира снизилось на $388 млрд

Ведомостивчера в 03:31

Миллиардеры в 2018 году потеряли $8,5 трлн

ТАССвчера в 02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Политика

В МИДе озвучили истинную причину расторжения ДРСМД

Национальная служба новостей 02:22
Футбол

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

REGNUM 08:16
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика

Горбачев не связывает перестройку и распад СССР

В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Происшествия

СК завел дело после обнаружения расчлененного трупа в Петербурге

РБК 08:57
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Политика

В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Происшествия

В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы

РИА Новости 07 ноября в 21:43
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Шоу-бизнес

Француженка обвинила Романа Полански в изнасиловании

ФАН вчера в 18:45
Происшествия

В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой

Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Экономика

Бизнесмен назвал причины бедности людей

Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Общество

Диетолог рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов

RT на русском 01:01
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Общество

Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Авто

Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata

Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru 07 ноября в 14:25
Футбол

«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в 16-м туре РПЛ

Нева Спорт вчера в 13:39
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о принадлежности Крыма

Украинский журналист Руслан Горовой на борту самолета встретил пассажиров из России и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 08:36
Общество

Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков

Известия 06:04
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского

Известия 05:28
Наука

Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени

Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU 07 ноября в 14:18
Политика

Помпео назвал стабильность на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Космос

NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса

iReactor вчера в 19:44
Футбол

Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»

Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
ProstoProSport 07:36
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное