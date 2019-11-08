с чего всё началось

Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.

В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Политика В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

Авто В России Volkswagen Touareg получил новый мотор Внедорожник Volkswagen Touareg получил в России новый 340-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.

Армия и оружие На Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены Представители ВСУ накануне разведения сил в Петровском распространили информацию о гибели в четверг, 7 ноября, одного своего военного и ранении ещё четверых.

Происшествия Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.

Общество «Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".

Армия и оружие «Пращу Давида» в руках России признали бесполезной Зенитная управляемая ракета (ЗУР) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) David's Sling («Праща Давида»), которая могла через посредничество сирийской стороны оказаться у России, вряд ли серьезно поспособствуют совершенствованию российского оружия, сообщает в LiveJournal блог oleggranovsky.

Наука Употребление кофе снижает риск развития рака печени Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).

Происшествия На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Экономика Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Общество Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Общество Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Происшествия МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова 1 ноября журналисту были предъявлены обвинения по двум эпизодам по делу о клевете на Алишера Усманова (ранее он проходил свидетелем по этому делу, возбужденному в декабре 2018 г.), а также по обвинению в вымогательстве $50 000 у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева.

Гаджеты 15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11 15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.

Авто Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.

Шоу-бизнес Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.