Экономика
ИзвестияВ 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованного 8 ноября на сайте кредитной организации.
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Происшествия
В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет
Российская газета 09:13
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Авто
В России Volkswagen Touareg получил новый мотор
Внедорожник Volkswagen Touareg получил в России новый 340-сильный бензиновый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом 4Motion.
Автоновости дня 06:39
Армия и оружие
На Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены
Представители ВСУ накануне разведения сил в Петровском распространили информацию о гибели в четверг, 7 ноября, одного своего военного и ранении ещё четверых.
Недвижимость.RU вчера в 15:49
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Армия и оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Зенитная управляемая ракета (ЗУР) зенитного ракетного комплекса (ЗРК) David's Sling («Праща Давида»), которая могла через посредничество сирийской стороны оказаться у России, вряд ли серьезно поспособствуют совершенствованию российского оружия, сообщает в LiveJournal блог oleggranovsky.
Lenta.ru вчера в 16:18
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Народные новости 01:24
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Политика
Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
RT на русском 14:36
Общество
Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром
В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.
МР7.ру вчера в 23:32
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.
Pravda.Ru 05:57
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Общество
Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами 2019 года
Наиболее употребляемыми в 2019 году в русскоязычных медиа словами стали «пожар» и «протест», следует из результатов исследования Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, выдержки из которого приводит ТАСС.
Коммерсантъ 14:31
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Происшествия
МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова
1 ноября журналисту были предъявлены обвинения по двум эпизодам по делу о клевете на Алишера Усманова (ранее он проходил свидетелем по этому делу, возбужденному в декабре 2018 г.), а также по обвинению в вымогательстве $50 000 у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева.
Ведомости вчера в 17:43
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Авто
Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Асмус придется отказаться от роли в новом фильме из-за скандала
Кристина Асмус должна была приступить к съемкам в новом фильме буквально на следующей неделе, но приняла решение отказаться от участия в проекте.
Рамблер вчера в 00:59
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец вчера в 14:20