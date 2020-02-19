Экономика
Невские НовостиВ 2019-м с банковских карт россиян похитили более 6 млрд рублей
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка России узнал, сколько денег похитили мошенники с банковских карт россиян в 2019 году, пишет «Федерал Пресс». Общая сумма ущерба, нанесенного мошенниками, составила 6,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Об этом говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.Российская газета19 февраля в 05:14
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Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль
ТАСС19 февраля в 03:36
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
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У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
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Политика
Зеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил недовольство согражданами, которые накануне устроили под Полтавой беспорядки из-за прибытия эвакуированных из Уханя.
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На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»
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Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Политика
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Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
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Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Политика
МВД Украины отреагировало на протесты из-за эвакуированных из Китая
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Политика
Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны
Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.