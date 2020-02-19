Экономика

Невские НовостиНевские НовостиВ 2019-м с банковских карт россиян похитили более 6 млрд рублей

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка России узнал, сколько денег похитили мошенники с банковских карт россиян в 2019 году, пишет «Федерал Пресс». Общая сумма ущерба, нанесенного мошенниками, составила 6,5 млрд рублей.
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Об этом говорится в обзоре
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, посвященному операциям, совершенным без согласия клиентов.
Российская газета19 февраля в 05:14

Подробнее о событии

Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Российская газета19 февраля в 05:15

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°19 февраля в 05:55

В Центробанке рассказали, сколько денег хакеры украли у россиян в 2019 году

URA.Ru19 февраля в 05:16

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы19 февраля в 08:31

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС19 февраля в 03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК19 февраля в 03:35

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известия19 февраля в 04:03
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Футбол

«Сочи» помимо Рами может подписать хавбека «Сток Сити» Имбула

Рами сегодня разорвал контракт с «Фенербахче», а права на Имбула принадлежат английскому «Сток Сити», но первую половину сезона он провел в аренде в «Лечче».
Sports.ru 12:33
Общество

МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США

Гражданку России, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" Олесю Красилову задержала полиция Испании, возможно, по запросу США, сообщает МИД РФ.
Интерфакс 10:23
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

ТАСС 07:13
Происшествия

Человек из ближнего круга Кадырова сбежал из-под домашнего ареста

Коммерсантъ 10:02
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Идлиба

«Состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, в том числе в контексте запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора глав России и Турции», – отмечается в сообщении.
Татар-информ 10:42
Общество

Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая

Дончане одними из первых высказались, что приняли бы этот борт и нашли бы, где разместить эвакуированных, если бы Украина не разрушила донецкий аэропорт.
КП - Донецк 06:48
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Коммерсантъ 07:35
Космос

Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов

Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Актуальные Новости 10:13
Происшествия

Президента Федерации хоккея Москвы задержали по делу о банкротстве Инвестбанка

Дело расследует следственный департамент МВД России. Всем задержанным предъявлено обвинение по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство").
ТАСС 12:29
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Общество

«АвтоВАЗ» представил новинки руководству регионов ПФО

Компания «АвтоВАЗ» представила новинки руководству регионов Приволжского федерального округа.
RT на русском 12:00
Происшествия

Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию

35-летнего омича приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, а его 27-летняя сожительница, мать мальчика, получила полтора года колонии.
Вести.Ru 08:19
Армия и оружие

Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе

В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Военное обозрение 08:26
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru 10:04
Финансы

Доллар взлетел из-за коронавируса

Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.
Lenta.ru 09:09
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Политика

Зеленский провел параллели между Украиной и средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выразил недовольство согражданами, которые накануне устроили под Полтавой беспорядки из-за прибытия эвакуированных из Уханя.
Российская газета 08:11
Футбол

ЦСКА победил швейцарский «Рапперсвиль» в контрольном матче

Газета.Ru 09:27
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Здоровье

О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
Аргументы недели 00:41
Политика

ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области

Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Украина.ру 11:49
Футбол

На фанатов «Бенфики» напали в Харькове после матча с «Шахтером»

Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Pravda.Ru 03:05
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США подлетал к границам России

Беспилотник ВВС США подлетал к границам России. RQ-4B Global Hawk замечен в среду 19 февраля около линии разграничения на Донбассе.
Piter.tv вчера в 00:38
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

РИА Новости 05:43
Политика

России грозит суд из-за Керченского пролива

Арбитражный трибунал в Гааге считает, что имеет право рассматривать иск Украины против России в вопросе Азовского моря.
Утро.ru 12:45
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 19 февраля в 11:09
Политика

МВД Украины отреагировало на протесты из-за эвакуированных из Китая

МВД Украины изучает личности тех, кто призывал к массовым протестам из-за эвакуации украинцев из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Взгляд.ру вчера в 06:22
Политика

Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 04:10
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