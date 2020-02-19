Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка России узнал, сколько денег похитили мошенники с банковских карт россиян в 2019 году, пишет «Федерал Пресс». Общая сумма ущерба, нанесенного мошенниками, составила 6,5 млрд рублей.

В 2019-м с банковских карт россиян похитили более 6 млрд рублей

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