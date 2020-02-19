Экономика
Невские НовостиВ 2019-м с банковских карт россиян похитили более 6 млрд рублей
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка России узнал, сколько денег похитили мошенники с банковских карт россиян в 2019 году, пишет «Федерал Пресс». Общая сумма ущерба, нанесенного мошенниками, составила 6,5 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить389
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль
ТАСС19 февраля в 03:36
Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники
Эхо Москвы19 февраля в 08:31
В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году
Известия19 февраля в 04:03
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Происшествия
В бунтовавшем из-за коронавируса украинском поселке детей не пустили в школу
Политика
Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о страхах россиян из-за ухода Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Центра политической конъюнктуры, которым руководит Алексей Чеснаков, о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году.
Общество
Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком
Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Авто
Назвали первые признаки износа ремня ГРМ
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали основные признаки, указывающие на износ ремня ГРМ.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Наука
В России создали бетон для заливки при отрицательных температурах
Заливка при температуре ниже 5°C делается исключительно с применением специальной методики, нарушение которой сильно снижает эксплуатационные характеристики строения.
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Культура
Дочь Кадырова представит новую коллекцию одежды в Париже
Модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, 25 февраля представит в Париже коллекцию одежды «История любви» в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны», сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Экономика
Банки хотят получать информацию о смерти клиентов из реестра ЗАГС
Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету.
Общество
Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».
Происшествия
Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии
Житель Омска Сергей Казаков, который ставил в воспитательных целях сына своей сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии.
Политика
Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»
Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Происшествия
Останки, найденные в Мойке, принадлежат жертве историка Соколова
Общество
Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли
Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
Общество
В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус
В пограничном санитарно-карантинном пункте управления Роспотребнадзора на станции «Брянск-Орловский» уточнили, что пассажирка, гражданка Китая, и ещё два человека госпитализированы, остальные проходят медобследование, сообщает Российская газета.
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном
Под снимком в аккаунте Самойловой появилось много теплых слов и поздравлений.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Армия и оружие
США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов
США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Наука
Создают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал оптимальную цену на российский газ, цитирует "БелТА".