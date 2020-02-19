с чего всё началось

По данным ЦБ, мошенники в 2019 г. похитили у россиян почти 3 млрд руб. при совершении покупок в интернете, пятую часть этой суммы банки возместили своим клиентам. Системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) подвергались хакерским атакам 160,8 тыс. раз.

Общество Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили Министерство промышленности и торговли предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Общество Закрылось производство холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) закрыло линию по производству холодильников «Саратов», сообщает издание «Аргументы и факты в Саратове» со ссылкой на областное министерство промышленности и энергетики.

Экономика Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.

Наука Западная диета нарушает функции мозга Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.

Экономика Кудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами.

Армия и оружие Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу» Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».

Экономика Рынок смартфонов в России бьёт рекорды: в лидеры вырвалась Huawei Лидером российского рынка смартфонов по итогам последней четверти и 2019 года в целом стала китайская компания Huawei, сумевшая оттеснить на второе место прежнего лидера — южнокорейского гиганта Samsung.

Авто Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.

Происшествия Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Происшествия Россияне отравились газом на сухогрузе во Франции Россияне пострадали во время травли грызунов на сухогрузе Fri Dolphin. Инцидент произошел в порту французского города Брест.