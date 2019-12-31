Общество

DP.RUDP.RUВ 2019 году АЭС в России установили рекорд по выработке электроэнергии

Российские атомные электростанции в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии, в совокупности выдав 208,784 млрд киловатт-часов. Об этом сообщает пресс-служба "Росэнергоатома" (входит в "Росатом").
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Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона

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Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января

Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
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Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что виновниками развязывания Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.
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Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
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В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

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ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
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