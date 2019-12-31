Общество
DP.RUВ 2019 году АЭС в России установили рекорд по выработке электроэнергии
Российские атомные электростанции в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии, в совокупности выдав 208,784 млрд киловатт-часов. Об этом сообщает пресс-служба "Росэнергоатома" (входит в "Росатом").
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Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
В декабре вертолет «Черный ястреб» Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. На его борту находились три человека.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Общество
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Общество
Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья
Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
Общество
Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января
Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
Кино
Карельская чемпионка мира по боям на мечах оценила поединки в новом Ведьмаке
Политика
Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что виновниками развязывания Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Происшествия
В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку
СУСК проверяет причины смерти школьника в новогоднюю ночь в Таттинском районе Якутии, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Политика
Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Музыка
Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров сделали потрясающий подарок азербайджанцам - видео
Народные артисты Азербайджана и России Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров презентовали клип на свою дуэтную композицию Can, canım Azərbaycanım ("Джан, мой родной Азербайджан"), сообщает Sputnik Азербайджан.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Гаджеты
Radeon RX 5900 XT не оставит GeForce RTX 2080 Ti никаких шансов
Модели RX 5700 и RX 5700 XT были представлены в начале лета, RX 5500 XT вышла буквально пару недель назад, а RX 5600 XT ожидается в январе.