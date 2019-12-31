Российские атомные электростанции в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии, в совокупности выдав 208,784 млрд киловатт-часов. Об этом сообщает пресс-служба "Росэнергоатома" (входит в "Росатом").

В 2019 году АЭС в России установили рекорд по выработке электроэнергии

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