Общество
DP.RUВ 2019 году АЭС в России установили рекорд по выработке электроэнергии
Российские атомные электростанции в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии, в совокупности выдав 208,784 млрд киловатт-часов. Об этом сообщает пресс-служба "Росэнергоатома" (входит в "Росатом").
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Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Общество
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Наука
Платежи за воду снизит разработка ПГУ
Общество
После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение
Онколог Андрей Павленко сообщил, что шансов на спасение у него больше нет.
Хоккей
Названы четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Общество
Новый год в центре Петербурга встретили рекордные 2 млн человек
По данным петербургского комитета по культуре, Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте встретили около 2 млн человек, что является рекордным показателем.
Политика
В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»
Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Происшествия
Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео
Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Город 55» со ссылкой на очевидца.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Политика
Трамп сетует на то, что Германия и Франция не выделяют деньги Украине
По словам Трампа, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон «являются отличными людьми», но «почему эти люди не выделяют деньги Украине», - сетует глава Белого дома.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
США усиливают военный контингент на Ближнем Востоке
Происшествия
В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Кино
В Сеть попали детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
В новом фильме о волшебнике Гарри Потере появится дочь его злейшего врага – Волан-де-Морта. Об этом сообщает издание We Got This Covered.