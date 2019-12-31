Общество

DP.RUDP.RUВ 2019 году АЭС в России установили рекорд по выработке электроэнергии

Российские атомные электростанции в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии, в совокупности выдав 208,784 млрд киловатт-часов. Об этом сообщает пресс-служба "Росэнергоатома" (входит в "Росатом").
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Российские АЭС в 2019 году установили рекорд по выработке электроэнергии

РБКвчера в 09:22

Российские АЭС в минувшем году выдали рекордное количество электроэнергии

Эхо Москвывчера в 08:31

Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

РИА Новостивчера в 07:13

Российские АЭС поставили рекорд по выработке энергии в 2019 году

RT на русскомвчера в 07:30

АЭС в России в 2019 году установили новый рекорд

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Российские АЭС вышли на новый рекордные показатели в 2019 году

Известиявчера в 07:34

Российские АЭС в 2019 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии

ТАССвчера в 07:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:49, Ашберн
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
ГЛАС.RU 04:37
Общество

Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

BFM.ru 03:40
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости 06:47
Общество

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Собеседник агентства уточнил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена.
РИА Новости 04:12
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Наука

Платежи за воду снизит разработка ПГУ

ГЛАС.RU 06:02
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Онколог Андрей Павленко сообщил, что шансов на спасение у него больше нет.
Вести.Ru 06:08
Хоккей

Названы четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Профиль вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Общество

Новый год в центре Петербурга встретили рекордные 2 млн человек

По данным петербургского комитета по культуре, Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте встретили около 2 млн человек, что является рекордным показателем.
DP.RU 06:31
Политика

В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»

Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:58
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском вчера в 16:20
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК вчера в 13:04
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Единоборства

Глава UFC Уайт: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

РИА Новости 05:16
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Происшествия

Подорвавшийся на петарде россиянин попал на видео

Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Город 55» со ссылкой на очевидца.
Lenta.ru 05:32
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Культура

Новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала миллион просмотров

РИА Новости 06:31
Политика

Трамп сетует на то, что Германия и Франция не выделяют деньги Украине

По словам Трампа, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон «являются отличными людьми», но «почему эти люди не выделяют деньги Украине», - сетует глава Белого дома.
Военное обозрение вчера в 23:23
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Политика

США усиливают военный контингент на Ближнем Востоке

Expert.ru 04:12
Происшествия

В Сети появилось видео избиения заключённых в кузбасском СИЗО

Газета Кемерова 03:22
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Армия и оружие

США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая

REGNUM 07:12
Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

ТАСС 06:09
Кино

В Сеть попали детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

В новом фильме о волшебнике Гарри Потере появится дочь его злейшего врага – Волан-де-Морта. Об этом сообщает издание We Got This Covered.
Труд 31.12.19 в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное