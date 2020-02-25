Экономика
ТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб
Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Здоровье
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Виннипег», Овечкин забросил 701-ю шайбу в карьере
Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 701-й в карьере.
Игры
В сеть слили более 30 скриншотов и концептов ремейка Resident Evil 3
В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Политика
Путин подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС подвел промежуточные итоги исполнения нацпроектов, а также прокомментировал свое более раннее заявление о том, что «люди не ощутили их результатов».
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Экономика
В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок
Ранее "Российская газета" писала, что из-за вспышки коронавируса начала дешеветь рыба, так как в Китае ее стали употреблять намного меньше.
Общество
В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя
В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Футбол
«Реал» может отказаться от трансфера Мбаппе, чтобы подписать Холанда
По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.
Общество
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Гаджеты
В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире
Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.
Армия и оружие
В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа впервые выявлен у американского военного, заразившийся - солдат вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), говорится в заявлении военных.
Футбол
Остаться с Рами: поможет ли чемпион мира удержать «Сочи» в элите
Главным ньюсмейкером зимы стал «Сочи»: клуб подписал контракт с Адилем Рами — действующим чемпионом мира в составе сборной Франции.
Наука
Найдена возможность выявлять ранние признаки рака
Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
Общество
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Политика
Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН
Москва обратилась к ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче американских виз российским дипломатам.
Кино
Режиссер «Сватов» подтвердил слухи о закрытии сериала
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Общество
Мишустин обещал выделить 200 млн на капремонт больницы в Кургане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Наука
«Какой такой Aurus»: Ричард Хаммонд о большом
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Шоу-бизнес