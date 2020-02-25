Экономика

ТАССТАССУбыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
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Убыток «Ленты» в 2019 году составил 2,1 миллиарда рублей

Piter.tv10:32

Онлайн-торговля и магазины «у дома». Что помешало «Ленте» получить прибыль

ПРАЙМ08:35

«Лента» объявляет финансовые результаты по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2019 года

ADVIS.ru02:22

«Лента» завершила 2019 год с чистым убытком

Росбалт03:50

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

ТАСС03:10

«Лента» рассказала о финансовых результатах 2019 года

АБН02:24

По итогам второго полугодия 2019 года выручка «Норникеля» может вырасти на 24%

Finam.Ru08:00
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В интернете появились скриншоты и концепт-арты Resident Evil 3 и Resistance. Изображения опубликовал пользователь форума ResetEra.
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Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде

Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
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СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
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По данным источника, «Реал» собирается отказаться от трансфера нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и бросит все силы, чтобы подписать контракт с Холандом.
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800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
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Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.
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В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом

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Главным ньюсмейкером зимы стал «Сочи»: клуб подписал контракт с Адилем Рами — действующим чемпионом мира в составе сборной Франции.
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Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки.
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Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

Москва обратилась к ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче американских виз российским дипломатам.
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«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».
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Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
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