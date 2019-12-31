Энергетика
ИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Футбол
Жардим обвинил Петрова в своей отставке из «Монако»
По словам наставника, причиной стало решение генерального директора монегасков Олега Петрова.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Хоккей
Дементьев: Швеция – не фаворит в матче с Россией, шведы не умеют отыгрываться
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о том, что ждать от сборной Швеции в полуфинальной игре МЧМ-2020 с командой России.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Общество
Название «Голландия» официально прекратило существование
Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Кино
Disney был вне конкуренции в прошлом году
Происшествия
В Волгограде рецидивист порезал подвозившую его многодетную мать
Пострадавшую женщину, мать троих детей, доставили в больницу, где наложили несколько десятков швов.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Общество
Росстандарт назвал АЗС, где торгуют некачественным топливом
В опубликованном документе представлен список из 157 автозаправочных станций, которые были уличены в торговле некачественным топливом.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Хоккей
Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня признан нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов: российский хоккеист оформил дубль и ассист в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3).
Спорт
Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин
Политика