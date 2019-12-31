Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Политика Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.

Происшествия При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.

Общество Название «Голландия» официально прекратило существование Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.

Общество Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.