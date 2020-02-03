Экономика
REGNUMРосстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По первой оценке ведомства, объём ВВП за минувший год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Согласно первой оценке Росстата (всего их будет пять), в 2019 году экономика выросла на 1,3% после роста на 2,5% в 2018-м и на 1,8% в 2017 году (третья оценка по 2018-му и пятая по 2017 году увеличены по сравнению с предыдущими на 0,2 процентного пункта (п. п.)). Изменения в структуре роста ВВП в 2018 году — значительные.Коммерсантъвчера в 14:57
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Здоровье
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Экономика
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Политика
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Ранее аналитики высказывались о том, что распространение вируса приведет к затяжным последствиям для мировой экономики.
Политика
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
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Гаджеты
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Сухопутные войска США создают в настоящее время новые крупные склады военной техники и иного имущества в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны
Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.